桃市副議長李曉鐘健策股票僅6.4張市價2500萬 議長邱奕勝家族以房產為主

股市創新高，桃園市議會有不少議員獲利不少。（記者謝武雄攝）

台股指數來到4萬6千點新高，買賣股票已經成為全民運動；由監察院今年公布的財產申報資料來看桃園市議會情況，其中桃市議長邱奕勝似乎不熱衷股票，手中僅3檔傳統產業股；反倒是副議長李曉鐘手中有好幾檔值錢的股票，其中健策雖然僅6.4張，價值超過2500萬元，另外饗賓（饗食天堂）50張，市價也要1340萬元。

事實上，邱奕勝家族是以房地產為主，每2年調整一次的土地公告現價，邱奕勝家族就要大出血，前幾年配合A22區段徵收，邱奕勝家族一口氣增加上億元的地價稅，讓他頭痛不己。

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此外，很多議員在地服務，會大量持有在地優質企業，其中國民黨籍徐其萬，為大園在地議員，擁有華通股票160張，市價4256萬元；另楊梅無黨籍議員李家興，不僅擁有華新集團全系列股票，市價已經超過千萬元，另位於楊梅亞太金屬88張，市價高達4576萬元；國民黨林政賢則擁有桃園客運股票227張。

民進黨的李光達擁有349張明基材，市價1117萬元，中工200張260萬元；民進黨鄭淑方，股票都是由先生操盤，擁有台塑、聯電、陽明、長榮等體質不錯的股票，由買賣紀錄看得出來，曾經買賣國巨股票，股價從170元到246元就出場，只是如今國巨股價站上820元，國巨董事長陳泰銘也成為台灣首富。

國民黨張碩芳躍登股票60張市價也超過千萬元，張碩芳和民進黨彭俊豪都有買些國外股票，包含蘋果、微軟、亞馬遜、輝達等，也算是跨足國際。

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