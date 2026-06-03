蘇清泉被起訴 藍綠都認影響屏東縣長選情

蘇清泉（左）被起訴，對於屏東縣長選情有影響。（資料照）

屏東地檢署今天依違反建築法致人於死罪嫌起訴國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。蘇清泉陣營自評選情謹慎樂觀，不過國民黨的民意代表則看法不同，有人認為對縣長選情有影響，但也有人說，好壞難論，但皆評估基層選舉不受該事件影響，而民進黨陣營則強調，民意觀感不好會影響選票。

對於蘇清泉被起訴，蘇清泉陣營內部對選情認為謹慎樂觀，因為這起事件是颱風導致，事發後蘇清泉與死者家屬面對面溝通達成和解，對於相關單位的調查也都配合遵從處理，拆除所有的違建，所以第一次屏東地檢署才會判緩刑，現在高檢署發回重新調查再起訴，有沒有政治因素？選民心中自有一把尺，做的太過分反而會引起反彈，所以對選情謹慎樂觀。

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國民黨縣議員陳揚表示，蘇清泉是藍軍的縣長參選人，被起訴對於整體的士氣會有影響，但是對於縣議員等基層選舉則影響不大，因為基層選舉靠的是平時選民的服務和互動，個人的因素比較大，與縣長選舉的連接不會那麼高。

國民黨縣議員蘇資婷認為，這件起訴案對於縣長選舉當然有影響，畢竟留下口實容易遭到對手攻擊及說嘴，這些批評會對選票及支持度有影響，但對於基層選舉影響不大，畢竟該案是醫療問題，也不是蘇清泉造成的，所以選民會分辨情況，對選情影響還要視後續情況。

民進黨縣議員李世斌強調，選前起訴對於蘇清泉較不易，法律是講證據的，死了9條人命都是因為違建導致，蘇清泉要無罪很困難，百姓也無法接受，因為對於藍軍當然是扣分。

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