台捷友好「哈維爾的長椅」落腳大安森林公園 蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安、捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）出席「哈維爾的長椅」揭幕式。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安今（3）天下午出席在大安森林公園舉行的「哈維爾的長椅」揭幕式前受訪，談到「哈維爾的長椅」象徵透過對話能夠相互理解，也象徵著民主精神，很希望未來國內主要政黨領袖，即便意見不同，也都能夠坐在這邊，好好透過對話實踐民主。

哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90年，「哈維爾長椅」於大安森林公園揭幕，是全球第61座，亞洲繼韓國、日本之後的第3座；長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此，而對話正是建立信任、增進理解與促進合作的重要途徑。今天下午由蔣萬安與捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）一起揭幕。

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市府指出，「哈維爾的長椅」是全球性計畫，由捷克前駐美國大使Petr Gandalovič與建築師暨設計師Bořek Šípek共同發起，首座於2013年在美國華府揭幕，後在全球許多主要城市如布拉格、都柏林、威尼斯、利馬、赫爾辛基、里斯本、米蘭、巴黎等城市設置，旨在公共空間中建立一個由「哈維爾的長椅」串聯而成的國際網絡，促進人們相聚交流與展開真誠對話，打造能夠進行討論、思考與反思的公共場域。

「哈維爾的長椅」是為紀念捷克前總統暨民主推手哈維爾而設計，由2張椅子與1張圓桌組成，圓桌中央穿過一棵生長中的樹木。其象徵意涵包括：2張椅子相鄰擺放，象徵不同立場的人坐下來交流、進行平等對話；圓桌沒有主位，象徵人人平等、尊重多元意見；桌中央的樹木象徵民主如同樹木般需要持續培育與成長。

蔣萬安受訪被問到，哈維爾長椅是傾聽彼此的意涵，會不會邀沈伯洋來坐一下？他說，哈維爾長椅象徵著民主的精神，也就是彼此即便意見不同，都願意坐下來對話，這就是民主。他也希望，未來國內主要政黨領袖，即便意見不同，也都能夠坐在這邊，好好透過對話實踐民主。

大安森林公園「哈維爾的長椅」。（記者張嘉明攝）

安森林公園「哈維爾的長椅」桌緣刻有哈維爾名言「真理與愛終將戰勝謊言與仇恨」。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安、捷克參議院議長韋德齊等人出席「哈維爾的長椅」揭幕式，一同拉開紅布。（記者張嘉明攝）

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