NCC人事異動為3委員7月屆滿鋪路 政院：尊重獨立機關

行政院核定NCC人事調動，對於是否想複製檢察總長代理模式？對此，政院人士表示，尊重獨立機關。（資料照）

NCC包含代理主委在內的3位委員將於7月31日屆滿，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今（3）日質疑，行政院昨核定NCC人事調動，包含原主秘黃文哲調任參事、綜規處處長溫俊瑜升任主秘，相關的人事調動，是否想複製檢察總長代理模式，持續讓聽話的人把持NCC？對此，政院人士表示，尊重獨立機關。

立法院交通委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於NCC單位預算。NCC代理主委陳崇樹列席報告並備質詢。

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陳清龍詢問，行政院昨是否核定NCC人事案，陳崇樹證實確有此事。陳清龍表示，現任主秘黃文哲調任參事、綜規處處長溫俊瑜升任主秘、平台處處長詹懿廉調任綜規處處長、北監處處長蔡國棟調任平台處處長等。陳崇樹任期剩下1個多月，已經進入看守時期，若無人授意，為何要做此大規模的人事調動？

陳崇樹回應，主要增加人員歷練，黃文哲大概應於2027、2028年退休，必須在經驗上傳承。陳清龍呼籲，行政院長卓榮泰應儘速提名NCC新任委員，「別想知法玩法」，透過人事安排架空獨立機關的監理功能，「NCC是維護媒體自由的重要機構，不是民進黨的禁臠」。

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