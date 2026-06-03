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    首頁 > 政治

    沉痛不捨2飛官殉職 賴清德下令國防部全力查明原因

    2026/06/03 16:06 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    空軍岡山基地1架T-34C初級教練機昨進行訓練科目時失事墜毀，中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職。兼任民進黨主席的總統賴清德今（3日）再度表達最沉痛的不捨及哀悼，並強調國防部將全力協助家屬處理後事、查明事故原因。

    民進黨今天下午召開中常會，賴清德席間致詞時率先表示，有關昨日空軍2名飛官在訓練中失事殉職，他要再次表達最沉痛的不捨，要向2位飛官的家屬，致上最深沉的哀悼，國防部也會全力協助家屬處理後事、查明事故原因。

    此外，賴清德說，他上週三已向國人宣布，政府將推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」18項措施，為了協助勞工兼顧家庭與職場，落實「照顧不離職」的目標，行政院也就5大面向之一的「友善職場」部分，已通過「性別平等工作法」與「就業保險法」部分條文修正草案，並送交立法院審議。

    賴清德說明，修法重點包括，產假從現行8週延長到12週、增加百分之50；陪產檢及陪產假，從現行7日延長到14日、增加1倍。同時，也將育「嬰」留停修正為育「兒」留停，適用年齡由3歲延長到6歲；現行可單日請假30日的育嬰假，加倍為60日育兒假。

    至於育兒留停津貼，賴清德指出，雙親都領滿6個月後，可各再請領3個月，最長可領9個月，薪水百分之80的津貼，由勞動部補助，讓家長可以全心全意陪伴孩子的成長。透過租稅優惠百分之200，鼓勵企業投入托育支持，讓企業留才攬才更有誘因，也讓員工安心工作、放心育兒。

    因此，賴清德表示，他要請立法院黨團協助行政團隊，與在野黨團溝通協調，儘速完成修法程序，也要大力宣傳，建構更為友善職場環境，讓更多家庭能及早受惠。

    「我們一起繼續努力，打造更有活力、更具競爭力的永續台灣。」賴清德說．政府的目標，就是要透過更完善的支持體系，讓年輕人看見希望、減輕負擔，讓每個家庭都能安心迎接下一代。

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