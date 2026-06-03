爭取民眾黨提名夢碎 蔡壁如：不放棄對選民承諾

蔡壁如爭取參選彰化縣長夢碎，民眾黨選對會決定2026彰化縣長不徵召。蔡壁如發表聲明表示尊重，但不會放棄對選民的承諾。（資料照）

民眾黨選舉決策委員會今宣布不徵召彰化縣長參選人、並退出桃園市中壢區市議員選舉，宣告兩位黨中央委員蔡壁如、林昭印無緣年底九合一選舉。對此，蔡壁如稍早聲明表示，她尊重民眾黨決定，但不會放棄回應民意期待，強調即便民調和她實際走訪的意見與黨中央不同，未來仍會繼續深耕地方，與民意同行。

蔡壁如說，過去這段時間，我走訪彰化各鄉鎮市，走進工廠、踏入田間，深入社區、市場與地方團體，傾聽農友、勞工、青年朋友、中小企業以及各界鄉親的聲音。

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根據多份公開民調顯示，超過五成藍營支持者以及超過八成民眾黨支持者，都支持透過民調方式進行整合，找出最有機會勝選的人選。

蔡壁如坦言，她尊重選決會想法，但過去數月實際走訪彰化所感受到的基層民意之間，確實存在明顯差距。

她最感遺憾的，是許多期待民眾黨投入彰化縣長選戰的支持者、許多期待藍白合作找出最強人選的鄉親朋友，以及許多期待彰化能有不同選擇的民意，最終未能被充分回應。

對於選決會提及她對台中海線的承諾，蔡重申，她對台中海線的承諾從來沒有改變，直至今日仍在海線服務、走行程，與海線鄉親保持聯繫，「身為彰化芬園媳婦，當越來越多彰化鄉親希望我能夠回到彰化承擔責任時，我也有責任傾聽這份期待」。

蔡指出，無論是海線或彰化，都是民意的延伸，她關心的從來不是個人的政治位置，而是如何回應人民的需要，而民主政治本來就有不同的判斷與選擇，因此，她尊重選決會想法，也尊重黨內最終安排，更不會退黨，因為她認同的，是前主席柯文哲的創黨理念與價值。

蔡承諾，她會繼續傾聽彰化人民的聲音，是我的選擇，走進地方、理解地方，為地方承擔責任，守住彰化跟彰化的希望。

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