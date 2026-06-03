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    首頁 > 政治

    撇開四獸山風波 蔣萬安推「臺北大縱走」行銷城市

    2026/06/03 16:12 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安3日出席「哈維爾的長椅」揭幕式，接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安3日出席「哈維爾的長椅」揭幕式，接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安過去備詢被議員張文潔問到「四獸山」是哪4座，一時答不出的畫面近日被翻出，質疑他對市政不熟，蔣萬安今（3日）受訪被問及此事，他打出「家庭牌」說，昨天被太太虧，最近太忙，沒帶二寶、三寶去爬山，並提到台北市有「臺北大縱走」品牌，受到國內外山友的歡迎。

    蔣萬安今天下午出席在大安森林公園舉行的「哈維爾的長椅」揭幕式前受訪，被問到對四獸山不熟一事，蔣萬安說，「昨天還被我太太虧說，最近實在太忙，沒有帶二寶、三寶去山」，還說要找時間跟太太、二寶、三寶去爬個山。

    蔣萬安接著說，台北市有「臺北大縱走」品牌，持續在宣傳行銷城市。大縱走的路線離市區非常近，搭乘大眾運輸工具就可以到附近155個登山步道。同時，自2018年開始，已經累積了14萬名山友完成大縱走認證。

    蔣萬安表示，很高興國內外的旅客、外賓，也會來臺北去走大縱走，包括之前姐妹市、鳳凰城的市長來訪時，市府也有跟訪問團介紹「臺北大縱走」整個狀況，並歡迎他們有機會可以去走走，讓他們非常驚豔，也覺得非常有興趣。

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