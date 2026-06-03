治安與交通 澎湖縣長參選人許智富提出警察政策

許智富提出回歸警察專業政策，把時間還給警察。（許智富提供）

無黨澎湖縣長許智富參選人昨天表示，警察的職責本來是維護治安、打擊犯罪、交通管理與保護人民安全，但近年來卻承擔了大量與警政專業無直接關係的工作，因此提出回歸警察專業政策。

許智富說，現在警察職責，從協助查緝逃逸移工、送達法院文書、處理流浪犬、牛羊誤闖道路、民眾撿到動物、垃圾亂丟、噪音糾紛等，許多原本應由主管機關負責的業務，最後都落到警察身上。尤其澎湖每年花火節期間，以及各地廟會、遶境活動時，必須投入大量警力維持秩序與交通管制。

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許智富表示，支持地方文化活動，也支持花火節帶動觀光，但活動的安全維護不應完全依賴警察，應建立主辦單位自主管理機制，增加專業保全、義交、民防及志工協勤力量，讓警察負責必要的治安與交通指揮工作，而不是長時間「罰站式勤務」。

許智富也將建請中央全面檢討警察協辦業務，並要求縣府盤點各局處委由警察執行的行政工作，落實專業分工。流浪犬由動保單位處理、垃圾違規由環保單位取締、牛羊管理由農政單位負責、噪音案件由環保機關處理，讓各主管機關回歸法定職責。

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