台電麥寮風機起火 卓榮泰：全面清查運轉逾15年風機

行政院長卓榮泰今（3）日表示，經濟部將針對運轉超過15年的風機進行全面清查，若能進一步將風機汰舊換新，將使發電效率更高。（圖由行政院提供）

台電公司麥寮風場17號機組5月31日約12時突然起火，引發各界關注，行政院長卓榮泰今（3）日表示，該風機自2010年開始商轉迄今已16年，為確保能源設施安全，經濟部將針對運轉超過15年的風機進行全面清查，若能進一步將風機汰舊換新，將使發電效率更高；此外，此次事故也讓政府認知到應進一步強化高空消防能力，以保障周遭居民安全，讓風電產業能永續發展。

卓榮泰今天接見「KidWind 2026風力能源世界賽台灣代表隊」，他表示，台灣2016年再生能源總發電量僅127億度，然而到2025年已高達386億度，今（2026）年1至4月甚至已達2016年全年總發電量127億度，預期全年總發電量將可達2016年3倍以上。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，政府從過去傳統能源時代到現在多元綠能時代，歷經了漫長且艱辛的一段路，包括太陽光電、風力發電、地熱、小水力、氫能及海洋能發電等，只要對地球傷害愈少、對能源與產業幫助愈大，國家都會全力推動。能源轉型必須多管齊下，政府一方面致力發展多元能源，另一方面也鼓勵國人節約用電、用水；同時透過教育端與學校端著手，請教育部大力支持教師投入綠能研發與指導工作，引領更多學生走向對國家能源政策有所助益的領域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法