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    首頁 > 政治

    藍白合優先！民眾黨宣布彰化縣不徵召蔡壁如、中壢區議員不提名

    2026/06/03 15:26 記者陳治程／台北報導
    民眾黨選舉決策委員會今（3日）宣布，顧及藍白合既有佈局，決議不徵召彰化縣長候選人。意即前立委蔡壁如（見圖）出局。（資料照）

    民眾黨選舉決策委員會今（3日）宣布，顧及藍白合既有佈局，決議不徵召彰化縣長候選人。意即前立委蔡壁如（見圖）出局。（資料照）

    民眾黨選舉決策委員會今（3日）宣布，顧及藍白合既有佈局、尊重國民黨地方選戰規劃，今年底彰化縣長選舉在聽取彰化縣黨部建議、並經審慎評估後，決議不徵召彰化縣長候選人；同時，桃園中壢市議員也將不予提名，代表日前捲入上酒店風波的黨中央委員林昭印，也在年底九合一選舉正式出局。

    選決會表示，在聽取本黨中央委員蔡壁如表達參選彰化縣長意願後，彰化縣黨部主委温宗諭也代表地方黨部具體建議，「懇請中央黨部及選舉決策委員會尊重地方實務，正式決議2026年彰化縣長選舉不予提名。」

    選決會指出，考量地方黨部，以地方組織發展及客觀數據評估，現階段若貿然投入耗費龐大資源的縣長選戰，難以有效承接基層能量、更可能壓縮地方議員、代表和基層組織的發展空間。因此全力協助已提名的議員及代表參選同志們、擴大地方服務網絡，更符合彰化整體發展需求。

    選決會強調，討論過程中，更特別重視本黨對選民所做出的承諾。蔡壁如於2024年立法委員選舉後曾公開表示「已深深愛上台中海線，未來將持續深耕地方，並強調『我說過的，一定做到』」。選決會認為，政治人物對選民的承諾，不應因選舉考量而輕易改變；珍惜選民信任、實踐對鄉親的承諾，正是民眾黨始終堅持的政治價值。且依據先前與中國國民黨簽署之「2026聯合治理暨地方選舉合作協議」，雙方整合討論區域並未包含彰化，而中國國民黨亦已正式徵召魏平政律師參選彰化縣長。

    因此，綜合地方黨部評估、對選民承諾的重視，以及整體選戰布局考量，選舉決策委員會一致認為，現階段台灣民眾黨最重要的工作，仍是持續深耕地方、穩紮穩打，將有限資源投入基層組織經營，擴大地方議員、鄉鎮市民代表及村里長席次、而非貿然提名彰化縣長人選。

    另外，選決策會決議今年在桃園市中壢選區「不予提名」，先前3位表達參選的同志：毛嘉慶已宣布退出初選、張清俊已宣布退出初選、林昭印則因案件已另有決議，考量台灣民眾黨提名人選皆代表本黨形象以及對選民的承諾，選決會決議於中壢選區不予提名。

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