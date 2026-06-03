批竹市府就近入學跳票 曾資程再籲設運動處：讓教師回歸教學本務

明年高中龍年潮來襲新竹學子恐難就近入學，新竹市議員曾資程今天質詢時轟市府的就近入學目標跳票。（記者洪美秀攝）

新竹市議員曾資程今天在市議會質詢說，明年高中龍年入學來襲，依據資料，竹竹苗116學年高中職仍有相當高比例的缺額數，高虹安市府2022年高喊就近入學，但總量管制學校仍面臨無法就近入學困境，教育政策跳票，加上教師心理健康支持不足及體育行政量能超出負擔，建議市府能成立運動處，銜接中央已成立的運動部相關業務。

市府教育處回應，這幾年已逐年規畫增班擴充高中量能，提供教師心理支持、行政減量等支持政策，就近入學目標更透過學區劃分方式逐年實現中，至於成立運動處等建議則會納入評估。

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曾資程說，若將明年（116學年度）新竹縣市各校預計增加的名額算進去，國中教育會考的入學名額竟還有高達500多個差額，讓基層教師的教學與輔導壓力面臨沉重挑戰。目前市立高中師生比為1:38，比教育部規定的1:33來得多，老師的負擔大幅增加，建議市府給予第一線教師「師生比超額補貼」，實質回饋基層教師的付出。

他也提到，第一線教師面臨龐大壓力，但新竹市教師心理諮商年度補助經費嚴重不足，導致去年年底時，申請系統關閉，讓有急迫諮商需求的老師面臨求助無門、經費斷炊窘境。教育處則回應，目前教師心理諮商經費由教育部補助46萬元、市府自籌24萬元，總支出超過70萬元。

曾資程也提到，教育處經常交辦學校各類活動、競賽、評鑑及報表作業，讓教師耗費大量時間處理非教學工作，壓縮備課、學生輔導及親師溝通時間，建議讓教師回歸教學本務。且中央已成立運動部，新竹市體育業務仍由教育處體健科負責，他建議能成立運動處或體育處因應行政量能。

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