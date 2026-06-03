蔣萬安備詢淪「蔣稿機」？ 王世堅：重點是要加入首長見解

民進黨中央黨部3日舉行中常會，立委王世堅出席會議。（記者羅沛德攝）

台北市長蔣萬安遭爆須仰賴研考會主委殷瑋即時提供講稿，被諷刺淪為「蔣稿機」、「殷瑋答」。對此，民進黨立委王世堅今（3日）強調，重點不是助理群提供背景資料的工具，而是蔣萬安答非所問，更須加入自己的見解、判斷和承諾。

蔣萬安在議會備詢狀況引發質疑，王世堅今天下午出席民進黨中常會前受訪表示，嚴格講起來，每位縣市長或行政院長、部會首長在備詢及答詢時，當然旁邊會有1台電腦輔助，這本來是對的，因為院長、市長不可能每件事情、每個細節、每個數字都要背得倒背如流，這不可能。

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話鋒一轉，王世堅直言，重要的不是有無輔助系統和電腦、或是背後有沒有人在幫忙提供答案，重要的是這位首長自己回答的東西要有內容，怎麼回答立委及議員的提問，答覆不能答非所問，不但要切題，而且要能夠點出問題的解決方法。

王世堅認為，助理群透過這個電腦來傳訊、資訊提醒首長，這本來是好的，議員或立委也不會反對，因為要問的是整個政府團隊。但蔣萬安可能是多次答覆議員質詢時，有一些可能答非所問、或者答得有點敷衍，背後提供他資料的助理群們是不是太不用功，沒有針對問題答覆，這個才是最大的重點。

王世堅說，除了助理群提供的資料以外，應該要加入自己的東西，若每一項的細節、數字沒記那麼清楚，但大原則、大方針必須很清楚，應該要在助理提供的背景資料之下加入自己的見解、判斷和承諾，以及必須負的政治責任，這些都是議員、立委當下質詢時的目的。

因此，王世堅強調，不在乎「工具」，而是在乎首長的答覆，這部分可能是蔣萬安要加強之處，蔣當然也有很機靈的一面，但關於重大建設案的時候，必須更慎重，答覆必須要加入首長自己的東西，不能只呈現助理透過電腦提供的部分。

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