祭「閩超」對台促融3招！ 國台辦播「祖國統1」影片

國台辦例行記者會今日特別播放一段足球員穿著「祖國統1」球衣的宣傳影片。（翻攝直播）

中國國台辦今日宣布，有「閩超」之稱的福建省城市足球聯賽，推出3大特色對台系列活動，每一支「閩超」參賽隊伍可新增2名台胞球員；學者痛批，國台辦記者會同步出現「祖國統1」球衣畫面，讓相關活動的政治意圖毫不掩飾。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上，特別播放一段足球員穿著「祖國統1」球衣的宣傳影片。她聲稱，為協助兩岸融合發展示範區建設，「閩超」推出3大特色對台系列活動。一是「喊您來參賽」，開放台胞專屬參賽名額，每一支閩超參賽隊伍均可新增2名台胞球員。

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朱鳳蓮指出，第二是「邀您來觀球」，各大賽區主場邀請台胞赴閩觀球，啟動「兩岸球迷同框加油」短片徵集活動，邀請金門、馬祖特色啦啦隊同福建啦啦隊同台展演。

朱鳳蓮進一步說，三是「請您來交流」，各賽區主動對接台灣、港澳及海外僑胞球隊，常態化開展友誼交流賽，廈門、平潭等地將舉辦至少1場「閩超」隊伍與「台灣地區」城市球隊的專項交流賽

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這次「閩超」最值得注意的，不是足球比賽本身，而是中國試圖透過體育交流建立情感連結與認同基礎，進一步服務其兩岸融合發展目標。

洪浦釗指出，體育向來被視為國力的延伸，從中國對台統戰工作角度來看，體育與宗教有許多相似之處，兩者都具有參與度高、政治敏感度低、容易建立情感連結等特性，因此長期是中國對台工作的重要領域。近年在兩岸官方交流停滯後，這類低政治場域的重要性更加凸顯，也被賦予更重要的融合發展功能。

洪浦釗分析，這次「閩超」不僅開放「台胞」專屬球員名額，也安排赴閩觀賽、兩岸球迷互動及台灣球隊交流賽等活動。從球員、球迷到地方球隊，中國希望接觸的並不只是少數政治人物，而是整個體育社群。

洪浦釗批評，國台辦記者會同步出現「祖國統1」球衣畫面，也讓相關活動的政治意圖毫不掩飾。足球比賽只是活動形式，國台辦真正關心的從來不是勝負結果，而是交流過程所形成的人際網絡、情感連結以及對兩岸關係的想像。

「中國希望透過體育交流建構兩岸共同生活圈！」洪浦釗說，面對這類操作，政府應將體育交流國際化納入整體體育發展戰略，鼓勵台灣選手、球隊及體育團體擴大與美國、日本、歐洲及印太國家的交流合作，持續拓展國際參與空間。

他強調，當台灣體育與世界連結愈深，體育交流的重心自然會回到競技、文化與國際合作本身，而非被侷限於中國所設定的交流框架。

國台辦發言人朱鳳蓮今日聲稱，為協助兩岸融合發展示範區建設，「閩超」推出3大特色對台系列活動。（翻攝直播）

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