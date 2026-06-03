小粉紅嫌「網際網路」翻譯不如「互聯網」 網嗆：還得翻牆應改名自聯網

小粉紅嫌棄台灣把「Internet」翻成「網際網路」不如中國翻譯的「互聯網」，遭台灣網友嗆建議中國改名成自聯網；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

又有中國小粉紅翻牆來嗆台灣用語翻譯不符合翻譯標準，未達清末學者嚴復所提出的「信雅達」。小粉紅嫌棄台灣把「Internet」翻成「網際網路」不如中國翻譯的「互聯網」，遭台灣網友嗆「互聯網，翻的不錯，但是要互聯得翻牆，建議中國改名成自聯網，更信雅達。」

小粉紅在社群平台「Threads」發表他的「高見」，認為不只「網際網路」不如「互聯網」，連台灣用詞「網路」都不如中國用語「網絡」，引來台灣網友紛紛吐槽「可是你們所謂的互聯網連不到國外欸」、「中國膝蓋式翻譯就是那麼白癡」、「你可以在你的國家說你的語言，不要在別人的國家管人怎翻譯」。

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有比較資深的網友指出，當年的中國「Internet」也不是翻互聯網，而是一下子翻「英特爾」，一下子翻「英特網」，其實是直接音譯，直到千禧年後才統稱「互聯網」。

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