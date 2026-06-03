新北議員石一佑長期投資股市 舉「這幾檔」配息積少成多、這一檔踩雷變壁紙

股市強強滾，新北市議員石一佑（右）長期投資股市，成為理財的管道之一。（圖取自石一佑臉書）

股市強強滾！今天台股收盤指數站上4萬6459點，根據監察院公布最新一期財產申報資料，新北市議員石一佑名下約有近50支股票，約3分之1是零股。她說，從20年前開始投資股市，「認真做功課才能獲利」，部分股票雖然是1000股以下的零股，但是每年固定配息，積少成多也是一筆不錯的收入。

石一佑表示，把錢存在銀行利息很低，因此她從20年前開始投資股市，購買前會研究該公司的營收、本益比、獲利、財務報表、均線圖等，看業績好不好、配股和配息是否正常，不會盲從聽別人的意見，且自己不融資、融券，有多少錢做多少事情，把投資股票當成另一種存錢的管道。

請繼續往下閱讀...

石一佑指出，薪水可以分成3部分，包括生活費、存款和投資，買股票絕對不能貸款，也不能影響生活品質，如果剛開始錢不夠買1張（1000股），可以從零股開始，每個月都分一點股利，久了就變成「小股東」，獲利比放在銀行好很多。

她舉例說，當初正隆以10幾塊買進，今天漲到20.3元，平均每年1張股票配息約1000元，還可以領紀念品衛生紙；此外，約3、4年前以13元買進10張聯邦銀，在13到15元盤旋多時，今天漲到21.1元，每年固定配息、配股，累積至今已有1萬1449股。

石一佑坦言，投資股票也是會有踩地雷的時候，例如當初買了10張歌林，後來就下市了，股票變成壁紙，錢全部付之一炬；不過，有些股票賣出之後剩下零股，數量看似不多，但每年配息加總後積少成多，也是一筆可觀的收入。

針對現在股市熱潮，是否建議投資人繼續投資？石一佑認為，投資一定有風險，有賺就有賠，股票當然可以買，但是態度要保守，雞蛋不能放在同一個籃子，例如不能全部買電子股、傳統股和生技股，這波AI周邊產業很強勁，後勢看漲，但是要保守操作，避免躁進躁出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法