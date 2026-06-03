法務部擬修毒駕最重判12年 盧秀燕批：只提高一點沒用

法務部擬修法提高毒駕致死刑責最高到12年，台中市長盧秀燕（左4）今天受訪認為太輕沒嚇阻作用，修法要一步到位。（記者陳建志攝）

毒駕引發社會撻伐，法務部研擬《刑法》第185條之3修正草案，將毒駕致死刑責從3至10年變成5至12年，遭批評沒有嚇阻效果，台中市長盧秀燕今天受訪時被問對此有何看法？直言毒駕的人在街上就像不定時炸彈，要加重其刑，現在修法只提高一點點沒有嚇阻作用，建議要一步到位。

台中市長盧秀燕今天出席太平區行政中心啟用典禮時，媒體詢問法務部提出毒駕致死從3至10年變成5至12年，遭批評沒有嚇阻效果有何看法？

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盧秀燕表示，毒駕現在已經到了人神共憤，毒駕的人在街上就好像一個不定時的炸彈，會對行人、對其他駕駛人，甚至無辜的家庭、個人造成非常大的危險，因此要加重其刑。

盧秀燕表示，中央現在正在進行毒駕的修法，司法刑責提高一點點，如果只提高一點點，第一、沒有辦法產生嚇阻作用，第二也不能彰顯司法正義。因為吸毒開車，一定會造成大家安全上的疑慮，也因此司法要一步到位，要修法要加重其刑，來遏止毒駕來傷害別人的安全。

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