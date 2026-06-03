為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    法務部擬修毒駕最重判12年 盧秀燕批：只提高一點沒用

    2026/06/03 16:19 記者陳建志／台中報導
    法務部擬修法提高毒駕致死刑責最高到12年，台中市長盧秀燕（左4）今天受訪認為太輕沒嚇阻作用，修法要一步到位。（記者陳建志攝）

    法務部擬修法提高毒駕致死刑責最高到12年，台中市長盧秀燕（左4）今天受訪認為太輕沒嚇阻作用，修法要一步到位。（記者陳建志攝）

    毒駕引發社會撻伐，法務部研擬《刑法》第185條之3修正草案，將毒駕致死刑責從3至10年變成5至12年，遭批評沒有嚇阻效果，台中市長盧秀燕今天受訪時被問對此有何看法？直言毒駕的人在街上就像不定時炸彈，要加重其刑，現在修法只提高一點點沒有嚇阻作用，建議要一步到位。

    台中市長盧秀燕今天出席太平區行政中心啟用典禮時，媒體詢問法務部提出毒駕致死從3至10年變成5至12年，遭批評沒有嚇阻效果有何看法？

    盧秀燕表示，毒駕現在已經到了人神共憤，毒駕的人在街上就好像一個不定時的炸彈，會對行人、對其他駕駛人，甚至無辜的家庭、個人造成非常大的危險，因此要加重其刑。

    盧秀燕表示，中央現在正在進行毒駕的修法，司法刑責提高一點點，如果只提高一點點，第一、沒有辦法產生嚇阻作用，第二也不能彰顯司法正義。因為吸毒開車，一定會造成大家安全上的疑慮，也因此司法要一步到位，要修法要加重其刑，來遏止毒駕來傷害別人的安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播