面對同一個敵人！王丹：六四提醒台灣人防中共暴力

民運人士王丹（中）。（彭博）

1989年六四天安門事件將屆滿37週年。對此，美國洛杉磯的六四紀念館館長、六四民運領袖王丹表示，他完全可以理解台灣人對「六四」紀念活動沒什麼興趣。但他強調，除了中國人以外，按理說最應該關心六四的，其實就是台灣人，因為台灣和六四受難者，同樣面對中共這個敵人。

王丹今日發文指出，道理非常簡單，因為台灣人和六四受難者所面對的，是同一個敵人，也就是中國共產黨，當時如此，現在更是如此。「我們是不同的群體，但我們分享同一個敵人！你怎麼能說『六四』不關台灣人的事呢。」

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王丹認為，六四事件每年都在提醒台灣，中共是一個崇尚暴力的政黨，更是個可以在自己國家首都，動用正規軍隊屠殺手無寸鐵大學生的政權。

王丹直言，面對這樣一個從頭到腳都充滿暴力因素，迄今為止暴力本質都沒有任何改變的政權，如今卻跟台灣宣稱要談「和平」，「這不是開玩笑嗎？！這不是騙人是什麼？！」

王丹強調，六四就是一面照妖鏡，直接照出了中共「狼外婆」面具下的兇殘面孔。每一個不願意被中共「和平」論調欺騙的台灣人，最犀利的反制例證，就是六四屠殺，不禁反問「怎麼會不關台灣人的事呢？」

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