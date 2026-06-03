較勁？ 上週提北士科願景、蔣萬安本週頻講輝達 沈伯洋回應了

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者田裕華攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋、立委吳思瑤今於中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳陪同下，前往南港展覽館二館的「InnoVEX 2026」參觀最新科技應用成果展示，並走訪日本、法國、以色列、台灣等攤位聽取簡介；沈伯洋說，今天主要是來看，如何能夠讓台北成為適合的城市，讓更多外商進駐、留下人才。另，對於沈上週提北士科願景，市長蔣萬安本週頻提輝達，較勁意味濃厚，沈回應，任何良性討論對市民都是福氣。

沈伯洋表示，之前一直在講「AI城市」，很需要各地廠商來到台灣，不管是「物理AI（Physical AI）」、「開源（Open Source）」或是電線換成光纖，各式各項技術都很值得跟台灣一起合作，今天主要是來看，如何能夠讓台北成為適合的城市，讓更多外商進駐、留下人才。

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面對媒體詢問輝達執行長黃仁勳11點於一館現身（最終未遇到），是否不期而遇，沈伯洋指出，AI與資安本來就是他的專長，今天來並無想要跟誰巧遇。他很關注北士科未來發展、AI人才聚落、如何留才，需要什麼法規與沙盒、硬體，以及物理AI、數位孿生的運用，要做的是讓台北變成適合投資、合作、人才留下來的地方，尤其是北士科。

針對上週在北士科提出AI願景，蔣萬安本週就頻提與輝達合作，是否覺得有較勁意味？沈伯洋說，任何良性討論對市民都是一種福氣，先前提到人才聚落、首爾研究所、北士科如何去做人才的智庫，讓市府有一個大腦的外包，相信都是留才的方法，如果對方陣營認為是好的，也想啟動來做，沒有什麼不好。

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