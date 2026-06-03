批蔣萬安蹭輝達AI包裝文湖線 吳欣岱：AI修不好硬體系統痛點

台北市第二選區（內湖、南港）台灣基進參選人吳欣岱批評，此舉捨本逐末，市府應先面對文湖線系統相容困難、硬體老化與全自動駕駛缺陷等結構性問題，在選戰前夕蹭輝達光環，試圖用高科技口號包裝其實是掩飾施政怠惰。 （吳欣岱提供）

台北市長蔣萬安日前宣布，未來將與輝達（NVIDIA）技術團隊率先在捷運文湖線合作，透過輝達Omniverse技術進行高清3D建模，進行人流模擬，本週就會跟技術團隊碰面。台北市第二選區（內湖、南港）台灣基進參選人吳欣岱批評，此舉捨本逐末，市府應先面對文湖線系統相容困難、硬體老化與全自動駕駛缺陷等結構性問題，在選戰前夕蹭輝達試圖用高科技口號包裝，其實是掩飾施政怠惰。

吳欣岱表示，身為同樣會搭乘文湖線的港湖居民，她必須直言蔣市府的作法完全捨本逐末。許多人已經忘記，九年前北捷總經理面對文湖線出包時曾親口承認，文湖線故障率居高不下，正因其全自動駕駛設計的最高規格，導致安全偵測訊號特別多，一有異常就會停駛。

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吳欣岱說，對比捷運局當年大張旗鼓宣傳的無人駕駛列車亮點，九年後竟成為通勤族每週必須面對的延誤源頭。從數字來看，2018到2022四年半間，北捷總故障超過270起，文湖線就佔了73起居全線之冠，最嚴重時甚至一天發生三起異常。這是從前副市長黃珊珊時期就存在的問題，到了蔣萬安任內依舊毫無改善。

吳欣岱也剖析，文湖線真正的痛點是AI無法解決的實體硬體問題。首先是1996年通車的木柵線馬特拉系統與2009年通車的內湖線龐巴迪系統整合困難，新舊相容問題長年未解。其次是電纜劣化與電聯車電池線路熔蝕。再者，全自動駕駛的號誌系統極度怕雷擊，動輒因一次落雷就全線延誤，例如2024年7月才剛發生過大安到動物園段因此停駛。最後，這條路線天生就是四節車廂的中運量系統，沒有任何AI演算法能憑空將其擴編成高運量，導入AI模擬人流，對於解決這些硬體問題的幫助微乎其微。

除了號誌與系統相容問題，吳欣岱指出，還有許多燃眉之急是AI治不了的，內湖高架段的隔音牆從2009年建置至今，傳統吸音棉吸水下沉，鋼板大面積鏽蝕，早就有立即性的公安疑慮。然而捷運公司現在只會抓著油漆刷做局部除鏽，卻不編列實質預算全面重置，AI科技根本無法幫鋼板止鏽。

另外，在車廂改裝方面，北捷的256型列車為了宣稱解決擁擠，竟將一般座位從64個大砍到40個，同時將博愛座從16個翻倍增加到32個，導致博愛座比例高達百分之44。這個比例與社會期待嚴重脫節，在2024年就曾引爆過爭議。吳欣岱認為，這種空間配置的邏輯錯亂完全是市府決策的盲點，根本不需要等到2027年用AI模擬人流才知道做錯了。

吳欣岱向蔣萬安喊話，港湖區因為內科與南港軟體園區的快速轉型，吸引了大量高素質且重理性的年輕人口，這群選民需要看到的是實事求是的問政與實質工程進度，不是看著市長天天在媒體前蹭黃仁勳的光環。

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