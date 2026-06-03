鄭麗文赴美狂捧「鄭習會」 王定宇諷：美國人又不是住火星

民進黨中央黨部3日舉行中常會，立委王定宇出席會議。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文赴美與舊金山僑學界晚宴，談到「若沒有『鄭習會』，說實在我只是個陽春國民黨主席，甚至我可能根本就無足輕重。」對此，民進黨立委王定宇今（3日）諷刺，鄭見了中國國家主席習近平就給自己貼金，美國人又不是住在火星。

鄭麗文訪美相關談話惹議，王定宇今天下午出席民進黨中常會前受訪質疑，「有了鄭習會，她就很重要嗎？好多台商都見過習近平吧！對台灣人來講，任何人都一樣重要，每個人只是職務不同，怎麼會見了習近平就給自己貼金，變得超級重要？」

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王定宇說，最重要的是台灣的未來及台灣人民的福祉，鄭麗文到美國第一站竟然講要用AI保護國家、發展國防，到底知不知道自己在講什麼？國民黨在特別預算裡刪掉的不就是AI嗎？把AI、先進科技導入C5ISR，所有的C2指管系統建構台灣之盾，讓AI及無人機、反無人機能夠保護國家。

王定宇進一步反問，前述項目不就是被鄭麗文刪掉的？怎麼到了美國，反而說要引入AI保護國防？只要心在台灣，把台灣當做最重要的家，把國家利益放在心裡，大家看法或許不同，但不會前言不對後語。

王定宇直呼，美國人又不是住在火星，所有情報資訊都知道，這種「見人說人話、見鬼說鬼話」，就是中心思想不知道在哪裡，才會犯的錯。至於鄭麗文自認因「鄭習會」所以才重要，奉勸她也不要小看自己，鄭曾任國民黨立委、現任國民黨主席，是因為台灣及國民黨黨主席才重要，而非因為習近平。

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