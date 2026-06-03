蘆社大橋要蓋13年蔣萬安、李四川挨批騙票 柳采葳回擊：短視近利

國民黨北市議員柳采葳。（資料照）

國民黨籍新北市長參選人李四川承諾當選就興建蘆社大橋，民進黨籍台北市議員林延鳳指出，至少2039年才能完工，質疑李四川與台北市長蔣萬安騙票。國民黨籍台北市議員柳采葳今（3）日反批綠營短視近利，如果市府連去爭取加速都不做，只會看著甘特圖雙手一攤，那才是真正的擺爛！

柳采葳說，13年是把所有冗長的都審、發包等行政程序用最悲觀的方式疊加出來的預估，蔣萬安與擁有豐富工程經驗的李四川之所以要現在就推動，正是因為深知過去的行政流程太繁瑣，才要有魄力去跨出第一步，積極跟中央、新北協調，盡可能「縮短冗長的期程」，如果市府連去爭取加速都不做，只會看著甘特圖雙手一攤，那才是真正的擺爛！

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柳采葳也指出，重大交通建設本就是前人種樹，後人乘涼，如果每一個當市長的人，都只想做自己4年或8年任內能剪綵完工的事，那台北市永遠不會有下一條捷運、下一座新橋樑！輝達落腳北士科，一簽約就是50年的長遠承諾，這代表著串聯士林、內湖、南港，甚至一路延伸到汐止的科技廊帶，是攸關雙北未來幾十年的大計，重大建設需要時間，難道因為要13年，現在就什麼都不用做、繼續擺爛嗎？蔣萬安跟李四川選擇現在就扛起責任動工，這叫勇於承擔。

柳采葳也點出，民進黨台北市長參選人沈伯洋也喊出10年願景，為何綠營自己人提的叫願景，蔣萬安只想做事卻只被抹黑，請民進黨收起「只准自己畫大餅，不准別人蓋大橋」的雙重標準，不要再當雙北交通建設的絆腳石。她強調，北市府在面對繁瑣行政程序的情況下，已經用最積極的態度在幫市民跨出第一步、在幫過去的政治延宕擦屁股，請民進黨停止雙標的政治口水，現任的綠營民意代表們不要再讓雙北重大建設成為政治口水下的犧牲品。

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