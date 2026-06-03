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    首頁 > 政治

    日菲啟動海域劃界談判 許宇甄轟外交部未抗議「喪權辱國」

    2026/06/03 15:20 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄。（資料照）

    國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄。（資料照）

    日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及中國礁層海洋邊界談判，國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄今批評，日菲在中華民國家門口劃分勢力範圍，賴政府卻在「台下鼓掌叫好」，痛批此舉是「喪權辱國」，並質疑外交部未在第一時間表達嚴正抗議，甚至還發新聞稿宣稱予以肯定，她對此提出嚴厲譴責，要求外交部立即向日菲提出抗議，並明確表態不承認任何排除我國、損及台灣權益的劃界協議。

    許宇甄指出，此次談判範圍直接涉及我國依法主張的東部外海權益，而面對日菲兩國在中華民國家門口私劃勢力範圍，外交部居然活在平行世界，不僅沒有在第一時間表達嚴正抗議，甚至還發新聞稿宣稱予以肯定。日菲背著台灣談判，賴政府竟然在台下鼓掌叫好，這是徹頭徹尾的喪權辱國，台灣的罪人。

    許宇甄表示，賴清德平時最喜歡高喊守護主權，但遇到國際現實，卻立刻變成軟弱的路人甲，官員在辦公室裡享受安穩，基層漁民卻要在驚濤駭浪中面臨生死存亡。現在正值東部海域黑鮪魚產季，這是宜蘭、花蓮、台東、屏東討海人世世代代賴以維生的傳統漁場，當政府選擇沉默退讓，漁民明天出海，面對的就是隨時可能被外國軍警驅離、登檢、甚至扣押的巨大恐懼。

    許宇甄說，歷史的教訓歷歷在目。2012年爆發沖之鳥礁事件，我國「東聖吉16號」漁船遭日本扣押並強索保證金，民進黨政府上任後為了維繫台日友好，竟撤回護漁巡邏船，讓討海人寒心。更別忘了2013年震驚全國的「廣大興28號」事件，菲律賓公務船用機關槍掃射我國無辜漁民，那是一輩子無法抹平的血淚傷口。如今面對日菲私劃專屬經濟區，政府不敢要求參與、不敢表明不承認，難道中華民國的藍色國土，是外國談判桌上的空白支票？

    許宇甄對賴政府提出最嚴厲的譴責，認為外交部應立即召見日本、菲律賓駐台代表提出抗議，並明確宣布，凡是排除我國、損及台灣權益的劃界協議，我方一律不予承認、不受拘束。海巡署更必須拿出鐵腕，做到「漁民在哪裡，海巡艦艇就必須在哪裡」，給漁民最堅實的後盾跟保障。

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