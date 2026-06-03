持有股票市值3千萬元 中市議員吳振嘉︰看自由時報財經版買股

台中市議員吳振嘉持股3300萬元，他表示，平常都看自由時報財經版。（擷取自吳振嘉臉書）

邱愛珊︰股票都是丈夫魏隆琪在買

政治人物持股發燒，國民黨台中市議員吳振嘉及邱愛珊分別持有股票市值達3千萬元以上，分別排名台中市議員持股第6及7名，但兩人都表示，自己是外行，吳振嘉說，他擔任里長時朋友勸他不要投資房地產，要投資股票，有錢就放著，沒錢就賣，平常都看自由時報財經版等資訊買股；邱愛珊則表示，股票都是丈夫魏隆琪在買，魏隆琪說，他也不懂投資，只是受惠AI概念股，股票市值才大漲。

根據網路「政治人物持股」統計，台中市議員持股排名，第一以議長張清照58億多元居冠，是全國政界股王，張清照表示，之前他是買在高點，被套牢，最近AI大漲，剛好解套，小賺一點就賣出了。

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台中市議員吳振嘉以持股3300多萬，在台中市議員持股中排名第6名。吳振嘉表示，他不懂股票及投資，是擔任里長時，一位好朋友勸他不要投資房地產，要投資股票，有錢就不賣，沒錢就賣，他因此入股市約20年，平常都是看自由時報財經版或非凡新聞的財經資訊作為買股參考，很多股票買的時候價格都不高，最近才漲，股票市值會這麼高，主要是買了10支欣興（3037）。

邱愛珊持股市值達3000萬，在台中市議員中排名第7名。但邱珊則表示，股票都是丈夫魏隆琪在買，她也搞不清楚。魏隆琪說，主要受惠AI概念股，早期買的時候，像台達電（2308）一股只要700元，現在漲到2455元，漲很大，但他很少買賣。

台中市議員邱愛珊持股3000萬，她笑稱都是老公在操盤。（擷取自邱愛珊臉書）

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