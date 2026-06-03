質疑廠商稱烏山頭水庫非「關鍵基礎設施」 黃國昌：何時台汽電說了算？

水位過低的烏山頭水庫。（資料照）

南台灣上月遇「空梅」，台南市曾文、烏山頭與南化等3大水庫蓄水率持續探底，連帶讓浮在水面上的太陽能光電板「落底」，被民眾黨台南市議員擬參選人江明宗發現是「中國製」，引來台汽電澄清「非關鍵基礎設施」，無須強制使用國產設備，對此，民眾黨黨主席黃國昌引述媒體報導反駁，反嗆廠商要強詞奪理前「先學會怎麼Google」。

烏山頭水庫日前因降雨驟減、太陽能光電板插入庫底致部分元件裸露，遭民眾黨台南市議員擬參選人江明宗拍片揭露、國民黨立委賴士葆批評政府放任廠商使用中國製產品是鬧「雙標」；對此，經濟部能源署日前回應稱，部分浮體平台接觸水庫底泥，已由廠商主動部分實施「預防性支架與模組拆卸作業」。

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廠商台汽電則強調，該案本「非」屬需強制性使用國產化設備場所，亦非國防、軍事設施或國家關鍵基礎設施，且其招租規範亦無國產化或禁用中國大陸製品規定。

對此，黃國昌今（3）日上午在臉書發文指出，他台汽電關於烏山頭水庫使用中國製光電模組被抓包的聲明，只覺得「很好笑」；更指出該聲明最好笑之處，在於澄清該案「『非』屬需強制性使用國產化設備場所」，亦非國防、軍事設施或國家關鍵基礎設施，反批烏山頭水庫是不是「國家關鍵基礎設施」，「什麼時候是台汽電說了算？」

黃進一步引述媒體報導指出，烏山頭水庫近年曾以俄烏戰爭為鑑，配合演練國家關鍵基礎設施防護，模擬重要供水、供電設施遭受特工、及無人機恐攻的應變處置能力，回嗆台汽電要強詞奪理之前，「可以至少先學會怎麼Google嗎？」，更點名經濟部別繼續放任這種滿嘴謊話的不肖廠商，公然用中國製光電模組。

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