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    首頁 > 政治

    股市燒燙燙 竹縣議員投資大戶蔡志環持股市值最高逾2318萬

    2026/06/03 15:20 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨新竹縣議員蔡志環在監察院公布的財產申報資料上，是眾議員中的持股大戶。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員蔡志環在監察院公布的財產申報資料上，是眾議員中的持股大戶。（記者黃美珠攝）

    台股發燒，根據監察院最新財產申報資料，國民黨新竹縣議員蔡志環放眼議會同僚稱得上是投資大戶，她持有包含鴻海、聯發科等共20檔股票，市值大約2318萬多。而觀望1年後，同黨縣議員林禹佑說，他決定近期要投入股海，因為他們都認為在美國政策、AI科技發展帶動下，台灣股市還會持續熱飆。

    從資料上看，新竹縣議會37席議員，有30人或多或少都有玩股票或買債券基金，倒是副議長王炳漢跌破大家眼鏡，跟議員王辰翔、朱健銘、何建樺、張益生、以及彭余美玲6人都沒有炒股，至於平地原住民議員林秉君則沒有申報資料。

    其中持股市值最高的前3名依序就是：國民黨籍議員蔡志環2318萬5160元、國民黨籍議長張鎮榮1983萬2460元、以及民進黨籍議員楊昌德1699萬1988元。

    蔡志環說，她在從事公職之前就跟著在證券業上班的朋友學習用投資股票理財，受到親友信賴後，近年大家託她一起投資，所以前述申報的資料並非她一人所有，是親友們共同的投資，部分也已經脫手。至於她投資標的的選擇，除了前述跟著專業的朋友學習，也透過長期關注國際政治經濟的變化來決定。

    林禹佑帳面上雖僅持有1檔綜合債券，可是市值就高達194萬多元，眼光精準，讓人驚豔。

    他說，現在投資股票比把錢放在銀行存定存成長要快且穩定，他是一年前開始自行觀察、研究股市，發現AI科技正在起飛，而美國對台半導體的依賴度極深，大有牽動美國經濟與AI產業的可能性，所以他認為台股可望持續飆漲，決定近期要正式進軍股海，替自己搏一搏。

    國民黨新竹縣議員林禹佑（中）看好台股會持續飆漲，近期將正式進軍股海。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員林禹佑（中）看好台股會持續飆漲，近期將正式進軍股海。（記者黃美珠攝）

    網友從監察院財產申報資料，整理出的開放資料發現，新竹縣議員前3名持股大戶中，蔡志環排名第一。（取自網路）

    網友從監察院財產申報資料，整理出的開放資料發現，新竹縣議員前3名持股大戶中，蔡志環排名第一。（取自網路）

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