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    首頁 > 政治

    盧季佑為陪父母留任教官卻殉職 母泣訴難以接受

    2026/06/03 13:50 記者黃良傑／高雄報導
    中校飛官過俊男、盧季佑昨不幸殉職，家屬一早完成招魂儀式。（記者李惠洲攝）

    中校飛官過俊男、盧季佑昨不幸殉職，家屬一早完成招魂儀式。（記者李惠洲攝）

    空軍岡山基地中校考核官過俊男、教官盧季佑飛官殉職，軍方今早安排兩組家屬到現場完成招魂，場面哀戚令人鼻酸；盧母昨受訪時表示因擔心兒子飛F-16較危險，鼓勵他留在岡山當教官，兒子為孝順兩老選擇留下，竟是這樣的結果，令她無法接受。

    盧的父母昨受訪難過表示，兒子曾為了留下來照顧他們，曾放棄升遷機會，她以為飛F-16比較危險，也叫他留在岡山當教官就好，沒想到飛這種40多年的T-34C更危險，最後為國殉職；盧父也含淚說．每次看到飛官失事的新聞就很難過痛哭，沒想到這一次竟是自己兒子，他強忍悲痛告訴媒體「我們以兒子為榮」！

    昨執行T-34C初級教練機模擬「發動機失效」航線訓練任務，機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職，軍方今早在教練機失事現場進行招魂儀式，家屬淚崩呼喊愛子的名字，令人鼻酸。

    空軍岡山基地所屬機號3414的T-34C初級教練機，昨天進行「模擬發動機失效」航線訓練任務，但卻墜落跑道北端，造成前座飛官41歲中校盧季佑，以及後座46歲中校過俊男雙雙殉職。

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