為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠粉專轟藍委「公費」赴日考察 藍黨團曬證據打臉：應道歉、刪文

    2026/06/03 14:17 記者羅國嘉／台北報導
    立法院國民黨團今轟，此次赴日考察的委員是「全部自費」前往，痛批民進黨官方粉專搞錯基本事實，完全是造謠大翻車的烏龍指控，要求該粉專立刻撤回相關貼文，並向國人道歉。（圖截取自立院國民黨團臉書粉專）

    立法院國民黨團今轟，此次赴日考察的委員是「全部自費」前往，痛批民進黨官方粉專搞錯基本事實，完全是造謠大翻車的烏龍指控，要求該粉專立刻撤回相關貼文，並向國人道歉。（圖截取自立院國民黨團臉書粉專）

    立法院本會期自6月1日起進入延會，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋首週便安排赴日公費考察，民進黨今批評，放著預算不審，卻帶頭用公費出國考察，是想繼續當薪水小偷？對此，立法院國民黨團反轟，此次考察行程的委員是「全部自費」前往，痛批民進黨官方粉專搞錯基本事實，完全是造謠大翻車的烏龍指控，要求該粉專立刻撤回相關貼文，並向國人道歉。

    立院6月1日起進入延會，羅廷瑋首週便安排赴日公費考察，同行者包括藍委羅智強、徐巧芯、王育敏及陳玉珍等人。

    「民進黨官方粉專造謠大翻車，應立刻道歉、刪文！」立法院國民黨團指出，民進黨官方臉書剛剛Po出一篇文章，質疑教育文化委員會的國民黨立委羅廷瑋帶隊「公費出國考察」，同團的還有數位委員，被民進黨說成是「蹭公費出國」，但事實是，這次考察行程的委員是「全部自費」前往，民主進步黨完全烏龍指控，國民黨要求該粉專應立刻下架貼文並道歉。

    黨團表示，此次考察的項目是「AI教育與營養午餐」，同行的委員多有提出營養午餐專法的版本，且營養午餐專法也是近期審議的法案之一；AI教育更是未來的趨勢，國會議員到日本去參考相關學校的先進做法，並帶回經驗給國內借鏡，何錯之有？

    黨團怒批，民進黨官方粉專搞錯了基本事實在先（委員自費非公費），又對考察內容不了解，實屬烏龍指控。國民黨團鄭重重申，民進黨應該立刻撤回相關貼文，停止這種惡質的抹黑文化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播