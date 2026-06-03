綠粉專轟藍委「公費」赴日考察 藍黨團曬證據打臉：應道歉、刪文

立法院國民黨團今轟，此次赴日考察的委員是「全部自費」前往，痛批民進黨官方粉專搞錯基本事實，完全是造謠大翻車的烏龍指控，要求該粉專立刻撤回相關貼文，並向國人道歉。（圖截取自立院國民黨團臉書粉專）

立法院本會期自6月1日起進入延會，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋首週便安排赴日公費考察，民進黨今批評，放著預算不審，卻帶頭用公費出國考察，是想繼續當薪水小偷？對此，立法院國民黨團反轟，此次考察行程的委員是「全部自費」前往，痛批民進黨官方粉專搞錯基本事實，完全是造謠大翻車的烏龍指控，要求該粉專立刻撤回相關貼文，並向國人道歉。

立院6月1日起進入延會，羅廷瑋首週便安排赴日公費考察，同行者包括藍委羅智強、徐巧芯、王育敏及陳玉珍等人。

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「民進黨官方粉專造謠大翻車，應立刻道歉、刪文！」立法院國民黨團指出，民進黨官方臉書剛剛Po出一篇文章，質疑教育文化委員會的國民黨立委羅廷瑋帶隊「公費出國考察」，同團的還有數位委員，被民進黨說成是「蹭公費出國」，但事實是，這次考察行程的委員是「全部自費」前往，民主進步黨完全烏龍指控，國民黨要求該粉專應立刻下架貼文並道歉。

黨團表示，此次考察的項目是「AI教育與營養午餐」，同行的委員多有提出營養午餐專法的版本，且營養午餐專法也是近期審議的法案之一；AI教育更是未來的趨勢，國會議員到日本去參考相關學校的先進做法，並帶回經驗給國內借鏡，何錯之有？

黨團怒批，民進黨官方粉專搞錯了基本事實在先（委員自費非公費），又對考察內容不了解，實屬烏龍指控。國民黨團鄭重重申，民進黨應該立刻撤回相關貼文，停止這種惡質的抹黑文化。

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