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    首頁 > 政治

    邱建富堅持參選彰化縣長 綠營批：邱曾暗通藍白

    2026/06/03 18:52 記者顏宏駿／彰化報導
    邱建富對選彰化縣長有信心，強調「我準備好了」。（翻攝自邱建富臉書）

    邱建富對選彰化縣長有信心，強調「我準備好了」。（翻攝自邱建富臉書）

    民進黨籍的前彰化市長邱建富，認為下屆縣長的黨內初選作業不公平，他有意脫黨參選縣長，黨內同志對他喊話，呼籲遵循黨規、支持黨提名的參選人陳素月，勿做親痛仇快之舉；有綠營人士批評說，邱建富自認初選不公只是藉口，他為了縣長寶座早就跟藍白「暗通款曲」，選或不選拖拖拉拉，評估對陳素月的衝擊有限。

    邱建富：堅定參選、未跟藍白暗通款曲

    對此，邱建富回應說，他有堅定的參選決心和意志，要等到6月底再宣布是因為籌措經費及籌組競選架構，等一切就緒就會宣布參選；他並反駁說，外界指他曾與藍白陣營「暗通款曲」是絕無此事，今年3月受邀參加議長謝典霖舉辦的「議政沙龍」，現場遇到前立委蔡壁如，謝典霖當時問他「要不要選縣長？」他隨口回說：「有機會當然好！」這是客套寒喧，竟被傳成跟藍白暗通款曲，感覺被冤枉。

    有綠營人士指出，在黨內初選前夕，地方就傳出「非綠大聯盟」或「藍綠白聯盟」，也有媒體報導，謝典霖透過蔡壁如聯繫邱建富，推動「非綠大聯盟」，想讓邱以無黨籍身分參選彰化縣長，整合藍白力量來對抗綠營。

    今年3月，民眾黨秘書長周榆修曾公開表示，確實接獲邱建富的友人聯繫，希望安排邱與黃國昌見面討論選舉事宜，黃國昌也曾提及此事。邱建富後來否認「託友人傳話想見黃國昌」，但民眾黨強調「事實就是事實」。

    黨內人士認為，邱建富與藍白陣營「搞瞹眛」，在國民黨提名魏平政後，讓邱建富更想要選縣長，但是否會影響到陳素月的選票？黨內普遍認為，「邱建富更會拉到藍、白陣營的選票。」對瓜分陳素月選票的影響有限。

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