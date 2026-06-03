盧比歐曝美對台第二波軍售審議中 綠黨團籲立院一同支持

民進黨立院黨團書記長范雲、黨團副書記長黃捷。（記者塗建榮攝）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2日在國會聽證會上重申，美國對台政策沒有改變，且美方對台140億美元軍售案正在審議中，未因中國因素而停止或暫緩。對此，民進黨立院黨團今表示，對台灣來說，立院應儘速支持1.25兆國防特別預算中被刪除的部分。

王定宇指出，盧比歐出席聯邦參議院外交委員會聽證會時強調，川普在川習會上，已明確向中方表達美國對台政策沒有改變，面對美方對台軍售，中國持續對此表達抗議、跳腳，但美國不會因為中國抗議而改變，去年美國對台軍售金額達110億美元，超過拜登政府四年任內累計85億美元的規模，顯示川普政府對台軍售的態度不會因為中國反對而改變。

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針對美方後續對台軍售案，王定宇認為，盧比歐在聽證會中說明，包括外傳140億美元軍售案及其他對台安全合作項目，目前都在審查程序當中，並未因中國因素而停止或暫緩。

王定宇分析，從盧比歐在聽證上的證詞不僅具有法律效用，更代表川普立場，並重申三大態度，包含美國對台政策維持不變、對台軍售政策不會因中國抗議而改變、台美關係不會因中國態度有所改變。

他強調，對於近期部分輿論所操作的疑美論、台灣成為美中談判籌碼，盧比歐的表態是一個對台美關係、台灣安全議題非常正面且正向的指標。

民進黨團書記長范雲表示，盧比歐多次談及美方對台政策沒有改變，對台灣來說，立法院應該要盡快一起支持，當時賴總統所提的1.25兆國防特別預算被刪除的部分，若美國準備好要跟台灣合作時，台美合作方案卻整包都被刪除，受傷害的不只是台灣，也包含對台灣安全非常重要的台美盟友，以及在軍事上重要共同合作者對台灣的信任。

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