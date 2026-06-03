美稱140億對台軍售評估中 馬文君：應積極爭取過去未交軍備

國民黨立委馬文君表示，尚未看到美國總統川普簽署前都無法完全確定，台灣不能只是忍氣吞聲，過去許多已編列預算的軍購至今仍未取得發價書，甚至連已取得發價書的F-16V戰機等重要武器也尚未交付，政府應積極向美方爭取。（資料照）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨稱美國對台政策沒有改變，川普政府已在去年通過111億美元的對台軍售，目前仍有一筆140億美元的對台軍售正在評估中。對此，國民黨立委馬文君表示，尚未看到美國總統川普簽署前都無法完全確定，台灣不能只是忍氣吞聲，過去許多已編列預算的軍購至今仍未取得發價書，甚至連已取得發價書的F-16V戰機等重要武器也尚未交付，政府應積極向美方爭取。

馬文君今天接受媒體受訪時，被詢問針對140億美元對台軍售案，是否會因中國國家主席習近平訪美而出現變數，馬文君指出，其實這是國際現實，在還沒看到川普簽署之前都無法完全確定，可是台灣當然希望獲得所需要的武器裝備，但在不斷編列預算的同時，更應思考如何積極爭取相關軍備。台灣不能只是忍氣吞聲，過去許多已編列預算的軍購案至今仍未取得發價書，這些問題才是真正影響國家安全及整體戰力的關鍵，大家應該要全面的去檢視。

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媒體追問，是否擔心台灣淪為美中博弈的棋子？馬文君表示，其實台灣一直都是棋子，雖然各方都強調維持現狀，但無論哪方所提出的「維持現狀」，背後都有各自的解釋與考量。台灣最需要的是在這樣的一個現況底下，尤其現在的地緣政治位置牽動大國競爭及各國自身利益，這是無法忽視的，如果像鴕鳥一樣，只是相信別人的一句話，說台灣現在都還是受到很大的關注，然後現況不會有任何改變，恐怕只是自欺欺人。

至於盧比歐稱對台軍售不會因北京因素而延宕，只是仍需等待川普做出決定。馬文君說，台灣當然期待如此，但真正值得關注的是，軍售案是否會受到影響，以及何時才能取得相關武器裝備。過去已有許多取得發價書的重要武器至今仍未交付，包括外界熟知的F-16V戰機、魚雷以及F-16使用的飛彈等，到現在都還沒有來，更遑論還有許多已編列預算、卻連發價書都尚未獲得同意的軍購案，政府應積極向美方爭取，把過去應該要給的也趕快把它爭取回來。

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