痛批NCC人事調動「知法玩法」 陳清龍籲行政院儘速提新任委員

國家通訊委員會代理主委陳崇樹3日出席立法院交通委員會審查115年度中央政府總預算案相關部門預算並備質詢。（記者塗建榮攝）

行政院國家通訊傳播委員會（NCC）人事未定，現任代理主委陳崇樹等3人將於下月底任期屆滿，引發關注，而在近日，行政院核定綜規處長溫俊瑜勝任主秘等多項人事調動，引發立委關注。民眾黨立委陳清龍質疑，此舉是否想要複製檢察總長代理模式，「持續讓聽話的人把持NCC？」，呼籲行政院長卓榮泰儘速提出新任委員名單。

NCC代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠任期將於下（7）月底屆滿，行政院昨（2）核定新人事調動，其中，原主秘黃文哲調任參事、綜規處長溫俊瑜升任主秘；對此，陳崇樹今於交通委員會回應，人事調動係因應退休、經驗傳承，而政院正徵詢委員人選，若最後沒有委員，須由行政院、立法院就此展開院際協調。

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民眾黨立法院黨團總召、立委陳清龍質疑，NCC三位委員將卸任，但行政院長違法、遲未提出新任委員名單，還在卸任前的看守時期，突如其來核定多項人事調動，質疑是否想複製檢察總長代理模式，「持續讓聽話的人把持NCC？」

陳清龍指出，根據「國家通訊傳播委員會組織法」規定，主任委員出缺只能由委員代理，他批評陳崇樹指出現行法規未闡明「沒有委員時候該如何處理」、而是由行政院來指定，認為此言與政院昨日的人事變動，就是為未來違法代理護航鋪路，斥責政院想直接摧毀NCC獨立性。

陳清龍呼籲，卓榮泰院長應儘速提名NCC新任委員，「別想知法玩法」，透過人事安排架空獨立機關的監理功能，強調NCC是維護媒體自由的重要機構，不是民進黨的禁臠。

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