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    首頁 > 政治

    網驚爆「蘇巧慧在九份救了我一命」！ 真相曝光釣出本人親留言

    2026/06/03 13:08 即時新聞／綜合報導
    蘇巧慧親自留言，曬出自己文宣面紙照片。（取自蘇巧慧Threads）

    蘇巧慧親自留言，曬出自己文宣面紙照片。（取自蘇巧慧Threads）

    一名網友日前在Threads上突然發文表示「蘇巧慧在九份救了我一命」。仔細閱讀全文，才知道原來是她前往九份旅遊時，突然腸胃不適，急衝廁所，但她上完後才發現沒帶衛生紙，公廁也沒有，焦急萬分時刻，發現附近竟有一包新北市長參選人蘇巧慧競選團隊的文宣面紙，讓她直呼「得救了」。該篇文有趣的敘事吸引數十萬次瀏覽，蘇巧慧本人也在下方留言表示：「在大家最需要的時候出現，就是會做事的最好證明！」

    原PO本月1日發文表示，她日前與弟弟包車前往觀光客密度極高的九份老街旅遊，兩人開啟了「看到就吃」的暴食模式，一路狂嗑芋圓、魚丸、冰淇淋潤餅、芋粿巧、紅糟肉圓及烤香腸。沒想到歡樂的時光短暫，原PO隨後便感到腹中風雲變色、腸胃暴動，眼看「快守不住了」，只能沿路開啟百米衝刺模式直奔公廁。

    然而，當她衝到公廁時，卻發現現場排隊人潮長到宛如「跨年倒數」，自知撐不下去的原PO當機立斷轉頭衝進男廁，慶幸找到空位「一瀉千里」。正當覺得靈魂被淨化、準備收尾時，她才驚覺自己沒帶衛生紙，且公廁也沒有提供，她甚至已經想好最壞打算，猶豫「是否要犧牲內褲」。

    就在內心崩潰之際，原PO的眼角餘光瞥見一旁竟靜靜躺著一包未拆封的面紙，上面赫然寫著「蘇巧慧競選團隊 敬贈」。這突如其來的救星讓她激動到差點落淚，並幽默表示，雖然蘇巧慧當時沒有當面拉票，「但她真的拉了我一把。」

    這篇充滿畫面感且強烈幽默感的文章曝光後，隨即引發網路熱烈討論。網友紛紛留言表示「妳拉了一坨，她拉了你一把」、「神救援」、「你的人生被接住了」；還有網友笑稱：「如果是菜瓜布，就是另一個故事了。」

    這起趣事也意外釣出蘇巧慧本人親自回應。蘇巧慧在該文下方幽默留言表示：「在大家最需要的時候出現，就是會做事的最好證明！」還附上一包印有自己文宣的面紙。網友則紛紛留言：「聖光本光降臨」、「蘇小姐，您的政見又多一樣了，讓全新北市每間公廁都有衛生紙」、「巧慧姐這局佈了好久」。

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