卡米地喜劇俱樂部遭潑屎 國台辦否認跨境鎮壓

位於台北市復興北路上的知名喜劇俱樂部喜劇「卡米地」，昨傍晚遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」。（資料照）

台北市「卡米地」喜劇俱樂部近日遭潑大便和白色油漆混合的「屎漆彈」，被認為可能與脫口秀節目經常嘲諷中共領導人習近平有關，讓外界再度關注中國對台的跨境鎮壓。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，所謂的跨境鎮壓是「無稽之談」，是別有用心的「蓄意抹黑」。

「卡米地」喜劇俱樂部5月29日晚間遭人潑穢物，當晚大廳安排場次為「相聲失控」演出，主辦人黃逸豪曾在表演中嘲諷習近平，引發海內外社群熱議，外界關切襲擊事件可能涉及中國當局發動的跨境鎮壓。台北市警方當日先逮捕1名共犯，30日另循線逮捕主嫌郭姓男子到案。

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對於外界關注該案是不是中國「跨境鎮壓」？朱鳳蓮在國台辦例行記者會上表示，這起事件的具體情況並不了解，但要指出2點，第一、「台獨是絕路」，人們抵制相關言論是「民意的表達」，所謂跨境鎮壓是無稽之談，是轉移視線的拙劣伎倆，是別有用心的蓄意抹黑。

朱鳳蓮聲稱，第二，兩岸交流的主軸是基於「兩岸一家親」的誠意互動，是民心所向。深化兩岸融合發展就是要促進兩岸民眾的相互了解，攜手發展。

針對「卡米地」喜劇俱樂部遭潑屎，陸委會日前表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件危害社會治安與秩序，堅定反制任何境外敵對勢力藉由任何形式對台灣進行跨境鎮壓。政府有關機關對於該案相當重視，已經透過跨部會平台合作進行了解，將依後續查處事證展開偵辦工作。

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