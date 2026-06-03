蔣萬安被挖答不出「四獸山」黑歷史 沈伯洋秒回加碼推薦登山路線

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋受訪。（記者田裕華攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今至南港展覽館二館，參觀「InnoVEX 2026」。媒體聯訪問到市長蔣萬安近日被翻出備詢黑歷史，例如3年前回答不出議員張文潔詢問的信義區「四獸山」，以及iPad、讀稿機之亂；沈回應，台北市民最關心的是市政議題，並推薦象山進、虎山出的登山路線，市境有150餘條步道，要思考的是如何友善登山客、優化交通路網銜接。

對於蔣萬安被挖出陳年備詢黑歷史，沈伯洋表示，對於這些事情的記憶，當然有時候可能會遺忘，四獸山推薦先從象山進、可以再走獅山、豹山，最後從虎山出來。這種「A進B出」的方式，是現在很流行的登山方式。當「A進B出」成為常態，例如象山進、虎山出，兩邊交通聯網就很重要。

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他提到，台北市有150餘條步道，很多也要「A進B出」時，交通路網如何銜接、友善登山客，這才是應該要關心的事，至於能否記誦，那是另外一回事。

另外，沈伯洋認為，看不看稿不是重點，「我是一個不太看稿的人」，參選以來，關心的是市場動線改造、登山計劃與做法、AI人才招商，前陣子文林變電所好不容易才搞定，更不要說垃圾、廚餘處理等。

沈伯洋說，如果想要討論IPAD、黨綱，他直言，都不是那麼合適，台北市民最關心的是市政，每個人每天經歷的大小事要怎麼改善。

他也補充，行銷是城市的一部分，包括台北市的山林、未來的人工智慧聚落、富有人文的市場、歷史步道，如何行銷都很重要，讓更多人知道，並向世界行銷台北。

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