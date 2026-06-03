鄭麗文參加僑宴痛批台獨 中配勤彭蓁同坐主桌

國民黨主席鄭麗文（中）訪美於舊金山參加首場僑宴。此次隨行的中常委勤彭蓁（右）、李德維（右二）都與鄭麗文一同坐在主桌。（取自國民黨直播畫面）

國民黨主席鄭麗文訪美於舊金山參加首場僑宴。此次隨行的中配中常委勤彭蓁、中常委李德維都與鄭麗文一同坐在主桌。而鄭麗文此行訪美，最重要的橋段就是宣傳鄭習會的成功，她表示只要有效的排除掉台獨，美中可以確保台海的穩定跟和平。她也說，自己壓倒性贏得黨主席的選舉，就是對兩岸和平完整論述。

她表示，今年4月10日她在北京成功的與習近平總書記會面，很快的，5月15日美國總統川普也在北京進行了川習會。這正彰顯說明了一個重大的趨勢，就是事實上和平是大家共同的願望，「麗文不是天真浪漫的小女生」，「當我們在講兩岸和平時，不是我們的一廂情願」，她從台大法律系參加學運開始就關心這個議題。

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鄭麗文說，她是野百合世代，歷經了主張台獨，曾是民進黨的核心政治人物，參與1997年的修憲大工程，更是當時民進黨修憲小組的召集人。此期間她目睹了民進黨內部慘絕人寰的政治鬥爭，看清了台獨只是民進黨的「政治便利貼」，有用的時候就拿出來貼，沒用的時候就撕下來當垃圾一樣丟在旁邊。

鄭麗文強調，她壓倒性的贏得黨主席選舉，只有一個原因，就是對兩岸和平完整的論述、堅定的態度以及義無反顧的做法。

鄭麗文說，很多人在問為什麼不先訪美，先跑去北京，是不是親中？你是不是覺得北京比華府重要？這像不像小學生吵架會問的問題？她認為，如果沒有北京的這場會面，「我只不過是一個陽春的國民黨黨主席」，沒有任何公職的身分，國民黨只是個在野黨，她就算來美國訪問，改變不了任何的事情，甚至她根本就微不足道。

鄭麗文說，今天她要先到北京，確定一件事情，就是這不是她的一廂情願，也不是台灣人民最後的南柯一夢，和平是確確實實存在的選項。因此，她必須取得來自北京最高領導的習近平總書記表達他毫無保留的誠意跟善意，表達他願意為兩岸和平穩定做出最大的努力。唯有如此，她來到美國才有不一樣的意義。

鄭麗文說，事實證明，她走的順序是對的，先到哪裡並不代表哪裡比較重要。很多人很幼稚，每天都在問她美國跟中國要選哪一邊？這像小朋友叫你在老爸老媽之間做選擇。為什麼要選擇？事實上全世界的朋友她都要交，她不需要選擇。

鄭麗文強調，她希望看到的是美中的和解、美中的合作，唯有如此全世界才能高枕無憂，而不是每一天生活在衝突跟緊張當中，「這是我到美國要帶來的最重大的訊息」。結果鄭習會之後不久，就確定了川普要到北京訪問，而川習會也共同清楚釋放了跟那次會面一模一樣的政治訊息，就是美中也要營造一個友好的關係，嘗試去管理可能造成衝突的任何風險。

鄭麗文說，最大的風險就是台獨，只要有效的排除掉了台獨，那麼美中可以確保台海的穩定跟和平，這也是我們共同的心願。

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