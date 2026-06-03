讓台灣永遠維持現狀？國台辦指實現統一無法擋 學者批忽略主流民意

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

台灣媒體近期1份民調顯示，絕大多數台灣民眾主張維持現狀，支持統一、獨立比例較過去下降。對於是否准許台灣永遠維持現狀？中國國台辦發言人朱鳳蓮今天嚴正表明，「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願」，任何人、任何勢力都無法阻擋；學者批評，中共將現狀曲解為台灣是中國一部分，根本不管台灣民眾希望維持現狀的看法，完全忽略台灣主流民意。

朱鳳蓮在國台辦記者會指出，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是真正的問題及現狀。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的領土和主權從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實也從未改變。

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朱鳳蓮提及，無論國際情勢、台海局勢怎麼變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，任何人任何勢力都無法阻擋」。

朱鳳蓮說，我們堅信會有越來越多的台灣同胞深刻認識到，台灣的發展前途在於有強大的祖國，利益福祉繫於偉大復興，我們有充分信心團結廣大台灣同胞，共同開闢兩岸關係新前景，協手創造民族復興、「祖國統一」的美好未來。

針對陸委會副主委沈有忠日前指出，民調顯示，多數台灣民眾不願接受一國兩制。朱鳳蓮則回應，「台灣是中國的台灣，台灣的未來只能也必須由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式」。

對此，成功大學政治系教授王宏仁今日受訪表示，中國對於現狀的認知與國際社會是完全相反的，中共認為台灣是中國一部分，台灣也是中國的領土，處理台灣問題必須符合一中原則，但這個與國際社會和台灣對於現狀的認知完全不同。

王宏仁指出，民意調查顯示，多數民意是認為台灣和中國是兩岸互不隸屬，而且治權互不隸屬，中國無法管我們，我們也管不到它，而且台灣本來就是主權獨立國家，更是一個事實。

王宏仁批評，中國是把現狀惡意曲解，認為須符合一中原則，這與台灣和西方國家的認知完全不同。中共根本不管台灣民眾希望維持現狀的看法，完全無視忽略了台灣的主流民意。

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