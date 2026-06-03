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    世界自行車日 童子瑋：推動「共享自行車」打造山海觀光雙線

    2026/06/03 12:54 記者盧賢秀／基隆報導
    世界自行車日，童子瑋推動共享自行車。（童子瑋辦公室提供）

    世界自行車日，童子瑋推動共享自行車。（童子瑋辦公室提供）

    迎接世界自行車日，基隆市長參選人童子瑋今宣布政見，將推動共享自行車系統，打造「河岸×海岸觀光雙線」與「城市通勤生活路網」。童子瑋表示，基隆是北台灣唯一尚未導入共享自行車系統的城市，希望透過共享自行車改變市民使用城市的方式，讓自行車成為基隆通勤、觀光與日常生活的重要文化。

    童子瑋表示，最近走訪學習的過程中，許多朋友聽到基隆沒有共享自行車系統都感到訝異，也讓他感到遺憾。他認為，在淨零碳排、健康城市與慢旅行趨勢下，基隆擁有得天獨厚的山海景觀，更應建立屬於自己的自行車路網，讓共享自行車成為市民生活的一部分，真正接軌北台灣自行車文化。

    童子瑋指出，未來將推動「河岸×海岸觀光雙線」，讓共享自行車結合觀光發展與城市特色。其中海岸外木山觀光線，他主張以「基隆北站－外木山」作為共享自行車試辦路線，串聯基隆車站北站、西岸港區、流浪頭商圈及外木山濱海廊帶，讓旅客與市民下火車後即可租借自行車前往外木山遊覽，帶動西岸與中山區觀光發展。

    童子瑋說，在河岸山城觀光線部分，將推動基隆河自行車觀光廊帶，串聯七堵、暖暖、碇內至瑞芳九份路線。他表示，目前七堵與暖暖沿岸已經有步道與自行車道的基礎，向東可串聯瑞芳、向南可銜接北五堵與汐止河濱路網，具有發展觀光廊帶條件。

    童子瑋強調，除了觀光路線，建立「城市通勤生活路網」也非常重要，許多市通勤市民下車後，還要轉乘汽機車短程移動，造成車站與轉運節點周邊停車混亂，因此希望建立串聯客運、公車與火車轉乘節點的自行車路網，降低市民對汽機車依賴。

    童子瑋補充，引入共享自行車系統最大的挑戰是基隆地形坡度，因此未來會以電輔車作為主要方向，讓學生、通勤族與遊客都能依照需求選擇使用。並優先設置於客運與公車轉運節點，提高市民使用意願。

    童子瑋表示，他期待未來基隆能做到「海岸線騎到外木山，河岸線騎到瑞芳汐止，大眾運輸節點普及共享自行車」。他強調，自行車不只是運動工具，更是新的交通文化、新的觀光產業與新的城市使用方式，希望未來市民與旅客可以用雙腳與雙輪慢慢認識山海騎行城市。

    世界自行車日，童子瑋推動共享自行車。（童子瑋辦公室提供）

    世界自行車日，童子瑋推動共享自行車。（童子瑋辦公室提供）

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