不只手遊課金被笑！ 藍白粉提過世母親 沈伯洋罕見動怒回應

民進黨台北市長參選人沈伯洋出席InnoVEX 2026接受媒體聯訪（記者田裕華攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋因財產申報存款僅18萬元，並為選舉貸款200萬引發關注。近日他被挖出曾自曝「年花數十萬課金玩手遊」，儘管他澄清這是2年前的事情，但仍遭大量藍、白支持者攻擊，甚至有人嗆他年砸數十萬，為什麼沒錢幫媽媽生前裝冷氣？對此，沈伯洋罕見動怒表示，母親房間的冷氣就是他裝的，只是客房沒裝，「拿我過世的媽媽來攻擊很有趣嗎？」

一名網友昨（2）日在Threads上發文標註Meta.ai詢問：「想請教，沈伯洋為什麼可以年砸數十萬玩手遊，卻沒錢給生前的媽媽裝冷氣及選台北市長需要貸款200萬？」

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對此，沈伯洋在下方留言表示，母親自己房間的冷氣就是他幫忙裝的，網友指的是不同的房間，母親的客房（也是他造訪的時候會睡的）沒裝冷氣有什麼問題？一向脾氣好的他，更罕見帶有情緒地問：「拿我過世的媽媽來攻擊很有趣嗎？」

對此，網友紛紛留言表示：「藍白就是這麼邪惡」、「垃圾網軍連過世的媽媽都攻擊」、「拿吹不吹冷氣這件事來說，實在很無言」；遭大量網友批評後，PO文者也在沈伯洋留言下方回應：「沒啥問題啊！我只是測測AI會講什麼，不過今天讓我覺得比較驚豔的是您的網路動員能力實在太強了，小弟我佩服佩服。」

沈伯洋母親於去年7月逝世，當時他曾分享母親的節儉故事，表示母親客房沒裝冷氣，自己回去看母親時晚上睡覺流了不少汗，隔了幾天母親傳訊息告知，已請人來裝冷氣，7月他回來時就有冷氣能吹，「結果冷氣我都還沒打開，媽媽就走了。」結果這段故事一直被部分網軍曲解成沈伯洋苛刻母親，不願花錢幫她裝冷氣。

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