出席哈維爾對談 蔡英文引楊双子布克獎感言：藝術與文化不能離於社會

前總統蔡英文今（3）日出席「瓦茨拉夫·哈維爾對話」會議並致詞。（記者叢昌瑾攝）

前總統蔡英文今（3）日為「瓦茨拉夫・哈維爾的對談」開幕致詞，她表示，台捷對民主、自由、人性尊嚴的承諾，不僅體現於政治體制，也在於文化生活，並援引英國布克獎獲獎者楊双子的得獎感言「文學無法置外於他所生長的土地」指出，楊双子的話語呼應了哈維爾的信念，即藝術與文化絕不能離於社會。

捷克中心台北今日舉辦「瓦茨拉夫・哈維爾的對談：變動世界中的人權與責任」，邀請前總統蔡英文、捷克參議院議長韋德齊開幕致詞。

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蔡英文致詞時回憶，她與哈維爾的淵源可追溯至20餘年前，2004年她卸任陸委會主委後，曾赴捷克參與「公元兩千論壇」（Forum 2000），與哈維爾討論如何在全球化世界中，強化公民社會。1個月後，哈維爾訪台，並在訪台期間分享捷克如何走向民主，引起台灣人的共鳴，許多人在捷克經驗中，看見台灣民主進程的縮影。

「哈維爾長椅」今日下午將在大安森林公園揭幕。蔡英文表示，該空間旨在成為供人交換意見、試圖跨越分歧的場域；這也與哈維爾的格言「活在真實中」緊密相關。哈維爾相信，人民可以憑藉正直抵制威權，拒絕過著虛假的生活，並主張公民勇氣是強健公民社會與活力民主社會的基石。蔡英文認為，此說法提醒我們，在民主國家中，最重要的是「人民」。

蔡英文表示，民主不僅取決於體制，也在於願意發聲、行動、參與公領域的公民，如同捷克，台灣也相信人民應該在形塑未來上有強大的發言權，並享有民主所保護的尊嚴、自由、人權。台捷對民主、自由、人性尊嚴的承諾，不僅體現於政治體制，也在於文化生活。

蔡英文指出，身兼劇作家、散文家、國家元首等多重身份的哈維爾認知到，藝術可以促進對話，並為追求自由與人性尊嚴的抱負發聲；哈維爾相信，藝術遠不只是文化表達的一種形式，他利用語言挑戰盲從、揭露虛偽，並鼓勵人們獨立思考，展現文化如何成為捍衛人性尊嚴、自由、真理的防線。

蔡英文表示，台灣也有此傳統，台灣作家楊双子與譯者金翎上月藉著小說「台灣漫遊錄」獲得英國布克獎。楊双子發表得獎感言時說，「我認為文學無法置外於他所生長的土地……台灣文學的百年探問實際上是台灣人百年來對自由與平等的追求」。

蔡英文認為，楊双子的話語呼應了哈維爾的信念，即藝術與文化絕不能離於社會。以哈維爾為典範，像楊双子這樣的藝術家與作家，持續為民主生活做出貢獻。藉由鼓勵反思、對話、同理心，他們幫助確保對真理、自由、人性尊嚴的追求，仍然是我們社會的一部分。

蔡英文表示，哈維爾的遺產提醒我們，民主、人權、自由絕非理所當然，必須由願意參與對話、為社會中的文化與公民生活付出貢獻的公民來維持。台捷友誼正是建立於這些共享價值上。

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