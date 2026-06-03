追韓團EXO要辦台胞證？ 黃捷促修法：不讓粉絲跪著追星

民進黨立委黃捷。（記者塗建榮攝）

韓團EXO預計7月17日在高雄舉行簽售會，不料網上傳出「簡體字」海報，疑有中國湖南廣電旗下電商平台「小芒」介入，又傳出必須辦理台胞證才能參與，引發大批粉絲抵制。對此，民進黨立委黃捷今說明，7/18、7/19的演唱會是由理想國主辦，場地是在高雄巨蛋沒有問題；至於簽售會相關資訊尚未公布，目前網路流傳的部分資訊並非正式內容，提醒粉絲要認明官方管道。

黃捷指出，她昨天第一時間的了解，EXO簽售會跟演唱會是兩者不同的主辦跟活動性質，7/18、7/19的演唱會是由理想國主辦，場地是在高雄巨蛋，這部分都合法合規、沒有問題。

請繼續往下閱讀...

針對其他活動如簽售會等，黃捷說明，目前看起來是由中國小芒舉辦，小芒屬於湖南廣電集團旗下，而湖南衛視又是湖南省政府直接管理的公司，相關活動是否涉及中國黨政軍背景，以及粉絲也擔心若經由這個平台，是不是會讓中國網站蒐集個資、銷量數據會被計入中國市場，甚至報名還要使用台胞證。

黃捷強調，若有以上的情事發生，確實踩到台灣國安紅線，引發疑慮。昨天台灣的Fanme（新想）公司有跟她聯絡，目前網路上資訊都不是正式的，簽售會的正式資訊都還沒出來，這部分說法也提供粉絲參考，提醒粉絲，在正式資訊公布前，留意是否有詐騙網站或不實資訊藉機騙取個資，並認明官方管道。

黃捷提及，更廣泛的來說，最近她接收到很多類似的案例，它的娛樂公司本身是中資，透過各式各樣的演藝活動，要來台灣舉辦，卻讓粉絲在過程中遭受打壓、被迫跪著追星，這些情況民進黨絕對不支持，相關法律她也跟文化部、陸委會討論，希望可以修法保障台灣追星人的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法