才刪無人機預算！ 廖偉翔發文爭取國家級基地 網嗆「不就你砍的」

國民黨立委廖偉翔。（資料照）

民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜日前提出「無人載具產業創建條例草案」，目標5年5500億元打造台灣下一座護國新神山。不料，國民黨立委廖偉翔昨日卻發文質疑中央發展無人機產業的錢有沒有真正投到產業鏈地方？更高喊「無人機的未來，台中不能缺席！」並要求行政院3個月內提出具體布局，規劃設立「台中國家級無人機量產基地」。貼文曝光引來大量網友湧入留言狂酸，有網友嗆「你們把無人機預算砍掉，現在說要爭取無人機在台中？不要在作秀了」。

民眾黨黨團昨（2日）召開「假需求、真撒錢 無人機慘淪預算提款機」記者會批評，政府要提特別預算，除要合乎預算法規，更不該讓特別預算常態化。

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廖偉翔昨於社群平台發文指出，他昨在院會提案，針對台灣無人機產業發展，「我要很明確地說：無人機的未來，台中不能缺席。」接著反問，「中央6年要投入442億元發展無人機產業，但這筆錢到底有沒有真正投到產業鏈所在的地方？」

他指出無人機要走向量產，背後涉及整機系統、飛控通訊、光學感測、半導體晶片、動力系統、精密加工、航太零組件及 AI 智慧應用等多元供應鏈。而這些產業能量，中部早已具備完整基礎。從零組件、飛控到整機組裝，台中擁有完整產業鏈，一條龍全部到位；要研發有研發，要量產有量產。全台最完整的精密機械聚落，也正是在這裡。

廖偉翔說這不是現在才準備好，而是長期累積出的產業實力。從研發、製造到供應鏈整合，台中都有條件成為台灣無人機產業的核心基地。中央不能一邊喊要推動無人機國家隊，一邊把最有實力的城市晾在跑道旁邊。

因此，他要求行政院，必須整合國科會、經濟部、數發部等部會資源，正式規劃設立「台中國家級無人機量產基地」，並在3個月內向立法院提出具體布局與時程。我們有產業、有技術、有量產能量，缺的不是能力，而是中央的重視與決心。

消息曝光後，許多網友紛紛留言狂酸，曾擔任前總統馬英九幕僚的時事評論員周偉航反問「預算不是你砍的，難道是我砍的？」還有其他網友說「不就你砍的？」、「吳宗憲說無人機園區會有致癌的污染啦，到底是你想害台中人罹癌，還是吳宗憲造謠？」、「好好笑，刪掉預算還在那邊假鬼假怪，不愧是鬼媽媽的寶貝」、「神是你們鬼也是你們，封殺無人機產業再說要支持」、「你是精神錯亂頭殼破洞喔？砍無人機國防預算的是你欸，你媽的到底有什麼臉現在出來說三道四的啊？」。

立法院5月8日三讀通過預算上限7800億元的國防特別條例，原本行政院版的4700億元無人載具相關國防自主預算遭在野黨刪除。

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