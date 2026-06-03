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    首頁 > 政治

    半年前才赴象山勘災卻答不出四獸山！ 周軒酸蔣萬安：反正有殷瑋就好？

    2026/06/03 11:46 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安遭爆，備詢都仰賴研考會主委殷瑋即時提供講稿，若殷瑋來不及生出答案，就會看到蔣萬安當機，網友狠酸蔣萬安也有「殷瑋答」（英偉達）。有粉專昨日PO出蔣萬安被問四獸山是哪四座，竟然回答不出來，顧左右而言他直到IPAD答案出來才能回答。對此，政治工作者周軒表示，這到底是蔣萬安半年前去象山勘災的時候心不在焉？還是蔣萬安選上之後就跟考完試一樣把書本都丟了，反正有殷瑋就好？

    周軒在臉書PO文表示，昨天最火紅的影片，莫過於2023年4月，台北市議員張文潔在台北市議會質詢台北市長蔣萬安，請問四獸山系是哪四座，蔣萬安第一時間答不出來，直到看了珍貴的平板才恍然大悟。

    周軒指出，不過，剛剛發現，其實就在這場質詢半年前，2022年10月，當蔣萬安還不是「台北市長」，還是一個正在競選台北市長的「蔣萬安候選人」時，他就去過象山勘災了，當時旁邊站著議長戴錫欽、還有還是台北市議員的徐巧芯。

    周軒直言，半年前還在選舉的時候就去過象山，半年後在議會備詢的時候不知道四獸山，這到底是蔣萬安勘災的時候心不在焉？還是蔣萬安選上之後就跟考完試一樣把書本都丟了，反正有殷瑋就好？覺得這是本世紀最大的謎團之一。

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