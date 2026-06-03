日菲劃定海洋邊界恐影響台灣？ 葉耀元：這是第一島鏈強化作業

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕5月28日聯合聲明，同意啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判，但其中劃定範圍恐影響我國的經濟海域。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，台灣要積極的聯絡，確定我們的權益沒有受損，但這基本上就是美國第一島鏈跟印太戰略區的強化作業，我們不需要過度擔心。

葉耀元在臉書PO文表示，這大概是指中華民國對於釣魚台的主權宣稱，還有在太平島以及東沙群島跟菲律賓在經濟海域的重疊。說老實話，菲律賓的部分我們大概不會真的要什麼衝突，因為他們光是被中國的南海主權宣稱跟島礁軍事化就搞到快煩死了，基本上跟我們長年以來都相安無事。

請繼續往下閱讀...

葉耀元指出，釣魚台的部分，就看你要依循傳統的「普天之下莫非王土」這種大中國思維來面對釣魚台的主權問題，然後落入跟中國一樣的口徑，讓台灣跟中國又變得很難分開來；還是先擱置問題不處理，經營美日關係更為重要呢？

葉耀元直言，我們要積極的聯絡，確定我們的權益沒有受損，但這基本上就是美國第一島鏈跟印太戰略區的強化作業，我們不需要過度擔心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法