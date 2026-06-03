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    首頁 > 政治

    空軍T-34C初級教練機失事第二天 空軍悄赴「伯公廟」祈福

    2026/06/03 10:29 記者黃佳琳、李惠洲／高雄報導
    墜機的北側跑道現場已覆蓋大面積帆布，將已成廢鐵的教練機作為防護措施，靜待相關單位進行調查。（記者李惠洲攝）

    墜機的北側跑道現場已覆蓋大面積帆布，將已成廢鐵的教練機作為防護措施，靜待相關單位進行調查。（記者李惠洲攝）

    空軍岡山基地昨天上午執行T-34C初級教練機模擬「發動機失效」航線訓練任務，機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職，軍方一早就將飛機殘骸用帆布遮蓋，另派員悄赴官校內頗為靈驗的「賢德堂」祈福，希望不要再發生飛安事故。

    空軍岡山基地昨天上午執行T-34C初級教練機模擬「發動機失效」航線訓練任務，不料在第五圈模擬時，剛起飛就從約500到1000呎高空墜落在跑道北端，造成過俊男（46歲）、盧季佑（41歲）兩位中校飛官殉職。國防部已經下令T-34C型機停止相關訓練，部長顧立雄也要求徹查，積極釐清事故原因。

    今天上午，墜機的北側跑道現場已覆蓋大面積帆布，將已成廢鐵的教練機作為防護措施，靜待相關單位進行後續調查；而空軍官校也派員，前往校內頗為靈驗的「賢德堂」上香祈福。

    據悉，空軍官校早年為安定軍心，特地至岡山市區訂製土地公神像，在迎回營區的途中，據傳神尊透過靈異方式表達希望在附近駐駕的意願，這段跨越十餘載的傳奇至今仍在岡山地區流傳。

    空軍官校派員前往校內頗為靈驗的「賢德堂」上香祈福。（記者李惠洲攝）

    空軍官校派員前往校內頗為靈驗的「賢德堂」上香祈福。（記者李惠洲攝）

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