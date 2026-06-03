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    首頁 > 政治

    基隆鄰長事務費7月擬調高至2千 謝國樑：和台北一樣多

    2026/06/03 12:05 記者盧賢秀／基隆報導
    市長謝國樑同意調高鄰長事務費，比照台北市水準。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑同意調高鄰長事務費，比照台北市水準。（記者盧賢秀攝）

    民進黨市長參選人童子瑋上個月才公布要將鄰長事務費每月從1500元調升至2000元，里長業務費分級調整。基隆市議員張耿輝今天質詢指出，認為鄰長的工作很辛苦，但基隆鄰長事務費不如雙北，應該提高金額。市長謝國樑也同意，表示市府已編列預算7月送議會審議，把事務費調整到2千，和台北一樣多。

    張耿輝說，鄰長很辛苦，他希望鄰長事務費調高，不管誰當市長，議會都支持比照雙北的標準。

    謝國樑表示，鄰長是第一線落實市府任務的團隊夥伴，長期以來，他在未上任前，鄰長事務費就不足，桃園是2500元，新北是1500元，台北是2千元，基隆在2023年調整為1500元。

    謝國樑說，未來鄰長需要協助地方鄰里清潔相關工作，今年還要全面推動門牌普查、更新，過去每一戶大小統一，但他勘查後認為，未來可能要因地制宜調整大小，今年7月如果議會支持，市府已把事務費調整到2000元，和台北一樣合理化里鄰長事務費。

    童子瑋由辦公室政策部主任吳挺鋒上個月公布「強化里、鄰長城市治理計畫」，指童子瑋致力擔任基隆的「生活市長」，市府4年施政藍圖將會由里、鄰長擔任調查員，協力啟動「里鄰生活需求大調查」，針對市民痛點追蹤列管。

    吳挺鋒指出，為配合相關工作任務調整，童子瑋要求鄰長工作津貼從每月1500元調升至2000元，而里長執行業務的費用將視里內人口數指標，依比例分級合理調整，建立服務一條龍。

    基隆市議員張耿輝建議調高鄰長事務費。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議員張耿輝建議調高鄰長事務費。（記者盧賢秀攝）

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