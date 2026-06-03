蘇巧慧為照服員爭取防疫津貼 新北長期照護發展協會理事長肯定

新北市長期照護發展協會理事長張婉玲分享蘇巧慧在疫情期間爲照顧服務員成功爭取防疫津貼。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續「醫界為巧慧加油」系列影片，由新北市長期照護發展協會理事長張婉玲分享蘇巧慧在疫情期間為照顧服務員成功爭取防疫津貼。蘇巧慧說，新北市仍然有13個行政區的住宿式機構需要補足，未來她要讓新北的長照服務「找得到」，更要讓大家「付得起、用得好」，因此提出「三大家庭照顧政見」。

蘇巧慧表示，從2017年至今，國家編列的長照經費從50億大幅增長至1153億，服務據點更是從720處擴增至1萬5千處，衛生福利部在2018年就推出「獎助布建住宿式長照機構資源計畫」，而她在2023年成功爭取擴大計畫獎助範圍，盼解決中重度失能人口住宿式機構分布不均的問題，政府除了積極增加床位，也多次提升入住機構的補助金，至今已調升至每年12萬元。

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蘇巧慧說，日前她提出三大家庭照顧政見中，配合長照3.0提出「強化出院準備服務」，讓居家服務與輔具一次到位，也將入住住宿式長照機構的補助金從每年18萬元提升至24萬元，並增加夜間緊急住宿量能，提供臨時住宿補助金；另外將加發夜間、緊急及困難照顧津貼給辛勞的職業照顧者，並補助職業照顧者進修與攻讀學位。

張婉玲表示，疫情期間，長照機構、老福機構的照顧服務員無法獲得防疫津貼給付，當時蘇巧慧接到陳情時，立刻邀集中央、地方相關部會召開會議協調、溝通，透過跨部會整合，最終成功為照顧服務員爭取到防疫津貼，蘇巧慧溫暖的同理心、快速的執行力，充分展現出她對基層人員的重視，這不只是一次為照顧服務員成功爭取的案例，而是蘇巧慧用她的溫暖、創新、會做事，做照顧者的後盾。

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