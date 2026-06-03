拜會胡佛研究所 鄭麗文提「AI國防戰略」深化台美合作

國民黨主席鄭麗文今拜會史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution），隨行團員包括國民黨駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生、中常委李德維、國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀等人。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今拜會史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution），與學者座談，由胡佛研究所印太計畫主持人祁凱立（Kharis Templeman）主持。鄭麗文於會中倡議東亞「和平繁榮之鏈」，台灣應從第一島鏈出發，將對戰爭的焦慮轉化為建設和平的推動力；鄭並進一步倡議「超越零和，共築亞太新秩序」，呼籲美中超越零和博弈框架，以「科技與經濟相互交織」的雙引擎，與區域各國共同推動整體繁榮飛躍。

本次國民黨拜會陣容包含國民黨駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生、中常委李德維、國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀等人。

請繼續往下閱讀...

與會的戴雅門教授（Larry Diamond）介紹著名的「胡佛塔」（Hoover Tower）；該塔於1941年6月二戰戰火蔓延前夕落成，當時胡佛總統在典禮上曾發表「本機構的宗旨是促進和平，這些檔案的存在是對鼓吹戰爭者的挑戰」之時代宣告；塔上主鐘更刻有「我只為和平而鳴」（For Peace Alone Do I Ring）的碑文。

​鄭麗文強調，國民黨一向高度重視台美關係，並將此視為台灣維護民主自由與經濟繁榮的基石，因此特別選擇胡佛研究所作為訪問美國的第一站。她指出，當前東亞格局正迎來大戰略環境的轉變，美中合作、兩岸降溫、以及中日關係穩定，共同交織的東亞新局正悄然成型，期待兩岸對話與各方對話的和平穩定，是現階段交往的最核心共識。

鄭麗文強調：「我們必須雙手緊緊抓住這個歷史性的和平窗口，從第一島鏈開始，將對戰爭的焦慮轉化為建設和平的推動力。」

​針對台灣與亞太地區的戰略藍圖，鄭麗文進一步提出三大核心重點。台灣應該建構「AI國防戰略」，在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統、以及防空網絡上，深耕人工智慧（AI），以最合理的成本與有限資源，發揮強大威懾力的不對稱作戰實力；其次是堅定深化台美同盟與實質合作，期盼未來台美在國防安全、供應鏈韌性、及國際參與上，能攜手深化實質夥伴關係，且台灣在應對兩岸關係時的信心，很大程度上源於美國對台灣堅定不移的支持。

鄭麗文倡議超越零和，共築亞太新秩序，美中兩大強權應超越過時的零和博弈框架，改以「科技與經濟相互交織」的雙引擎，與區域內各國共同推動區域整體的繁榮飛躍，當破壞和平的代價高到各國都無法承受時，和平就不只是個選擇，而是唯一的生存必然。

​座談問答階段中，現場多位美方學者針對區域安全、兩岸議題、多邊區域和平架構、以及台灣未來發展等問題與鄭麗文展開深度探討。面對美方關切的複雜歷史與地緣局勢，鄭強調，台灣具有獨特的戰略價值，在亞太安全格局中，絕非任人擺佈的棋子，而是能積極定義自身未來、並向國際社會承諾能以和平方式處理事務的主動行動者。她呼籲國際社會與各方強權，應給予區域夥伴更多實質的對話與相互信任，才是對整個國際社會負責任的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法