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    首頁 > 政治

    蔣萬安靠「殷瑋答」？ 網神比喻：沉睡的毛利小五郎與柯南

    2026/06/03 11:23 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安（左）與北市研考會主委殷瑋。（資料照）

    台北市長蔣萬安（左）與北市研考會主委殷瑋。（資料照）

    台北市長蔣萬安被爆在議會備詢時仰賴研考會主委殷瑋提供講稿，若殷瑋來不及生出答案，就會看到蔣萬安當機，引發網友瘋狂嘲諷，除狠酸蔣萬安也有自己的「殷瑋答」（與輝達中國譯名「英偉達」同音），更有人將兩人關係神比喻為《名偵探柯南》中的柯南與毛利小五郎。

    民進黨籍立委吳沛憶1日接受廣播節目專訪時指出，蔣萬安備詢時高度仰賴幕僚傳遞資訊。只要遇到無法立刻應對的犀利問題，台北市研考會主委殷瑋就會立刻發揮「即時小幫手」的功能，把擬好的答案同步傳送到市長面前的iPad上，讓蔣萬安照本宣科，這也成了殷瑋近期在網路上成為焦點的主因。

    由於輝達（NVIDIA）在中國的官方翻譯為「英偉達」，剛好與「殷瑋答」聽起來幾乎一模一樣，精闢的諧音哏立刻在社群平台引爆熱潮。許多網友也紛紛聯想到日本國民漫畫《名偵探柯南》，認為殷瑋跟蔣萬安的關係，簡直就像江戶川柯南與名偵探毛利小五郎的翻版，在漫畫中柯南總是利用麻醉槍讓小五郎睡著，再用變聲器模仿其聲音破案，讓小五郎充當推理「擴音器」名聲大噪，成為家喻戶曉的「沉睡的小五郎」。

    對此，大批網友笑翻並紛紛留言調侃：「原來是沉睡的小五郎，殷瑋答的萬安！」、「以後議員在質詢前，請先檢查一下蔣萬安的後腦杓是不是插著一隻麻醉針？」、「終於了解為什麼蔣萬安講話總是那麼慢？原來都看著桌上的iPad讀稿回答，我的天啊國民黨派出來的優秀人選」、「他（殷瑋）的回覆比蔣萬安還順還有誠意，原來他是蔣萬安的柯南啊」

    此外，更有人挖出殷瑋過去在議會備詢的影片進行「盲測」，刻意將其臉部遮擋，只留下聲音與身形，沒想到不少人以為是蔣萬安，驚呼兩人的語速、發音咬字、甚至是抑揚頓挫都如同複製貼上，「語調、聲線都一模一樣，殷瑋可以當蔣萬安的替身了！」、「真的分不出來」、「連聲音都超像」、「蔣萬安就是頭髮梳起來的殷瑋」。

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