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    首頁 > 政治

    袁紅冰爆料對台統戰神預言？ 杜奕瑾驚呼高度吻合台灣現狀

    2026/06/03 11:17 即時新聞／綜合報導
    立法院5月8日舉行院會處理議案，民眾黨團總召陳清龍（左）與國民黨團總召傅崐萁交換意見。（資料照）

    立法院5月8日舉行院會處理議案，民眾黨團總召陳清龍（左）與國民黨團總召傅崐萁交換意見。（資料照）

    中國流亡作家袁紅冰持續披露中共對台統戰內幕，創作者張家哲整理袁紅冰迄今的爆料，直指「藍、白已超出一般在野黨監督的範圍，他們正用民主程序拆民主」。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾直言，當初袁紅冰提出來時，很多人覺得是天方夜譚，如今回顧高度吻合，這就是台灣現狀。

    杜奕瑾今日轉發張家哲整理袁紅冰的爆料貼文，並發文指出，如同最早《大紀元》揭露活摘法輪功成員器官時，不少人稱大紀元是假新聞，結果只是大家不想相信獨裁政權光怪陸離世界，「還活在小紅書、抖音的假象」。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「香港化的脈絡」、「還有目前翁XX正在推的，代理院長不得超過6個月，且不得連任，讓機關決策停擺」、「當時袁紅冰的文，印象相當深刻」。

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