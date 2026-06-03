民眾黨轟無人機預算浮編 林智群：最愛話講一半搞資訊落差

立院民眾黨團2日上午召開「假需求、真撒錢 無人機慘淪預算提款機」記者會，黨團正副總召陳清龍（中）、王安祥（右），以及立委洪毓祥（左）出席。（資料照）

民眾黨黨團2日召開「假需求、真撒錢 無人機慘淪預算提款機」記者會，民眾黨批評，政府要提特別預算，除要合乎預算法規，更不該讓「特別預算常態化」，批評執政黨雙標。對此，律師林智群怒批，民眾黨最喜歡話講一半，利用資訊落差搞事。

林智群在臉書PO文表示，民眾黨最喜歡話講一半，利用資訊落差搞事，教育部表示這個錢並非單純購買硬體，教育部澄清，該筆預算並不是單純用來購買「空機」，7萬2500元的經費中，包含了無人機硬體、通訊模組、電池、充電設備、考照與檢驗規費、教師培訓課程、教學教材開發以及後續的維護保固等多項軟硬體與配套措施。

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林智群指出，教育部買無人機，是希望培養操作無人機人才，相關費用不是只買機器，還有教育訓練費用等，然後民眾黨永遠覺得軟體不用錢、認證不用錢、培訓課程不用錢。

林智群直言，不會讀數字就不要讀，民眾黨買電腦都只買主機不用買鍵盤滑鼠也不用買操作系統。

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